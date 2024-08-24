Milan'dan lige kötü başlangıç!

İtalya Ligi'nin ikinci haftasında Milan, Parma'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. Milan, bu sonuçla iki haftada bir puanda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan lige kötü başlangıç!
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24 Ağustos 2024 21:27
İtalya Serie A ikinci haftasında Milan, Parma deplamanına konuk oldu. Milan, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Parma'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Dennis Man ve 77. dakikada Matteo Cancellieri kaydetti. Milan'ın tek golü 66. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

Ligde ilk haftada beraberlik yaşayan Milan, yeni teknik direktörü Paulo Fonseca ile lige iyi bir başlangıç yapamadı ve iki hafta sonunda 1 puanda kaldı. Parma, 4 puana yükseldi.

Milan, gelecek hafta Lazio deplasmanına gidecek. Parma ise Napoli'ye konuk olacak.

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