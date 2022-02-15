Miguel Crespo, Hatay'ı bekliyor!

Sarı kart cezası nedeniyle Giresun'da forma giyemeyen Miguel Crespo, UEFA listesinde yer almadığı için Slavia Prag maçında da oynayamayacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Miguel Crespo, Hatay'ı bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2022 14:20
Giresun'da forma giyemeyen Miguel Crespo, UEFA listesinde yer almadığı için Slavia Prag maçında da oynayamayacak.

Portekizli oyuncu ile özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, kendisini pazar günkü Hatayspor maçına hazırlamasını istedi.

Bu sezon orta sahadaki performansıyla takımın dinamosu olan Crespo, bonservis bedeli ödenerek alındığı için FFP kuralları nedeniyle UEFA listesine dahil edilememişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.