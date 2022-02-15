Miguel Crespo, Hatay'ı bekliyor!

Giresun'da forma giyemeyen Miguel Crespo, UEFA listesinde yer almadığı için Slavia Prag maçında da oynayamayacak.



Portekizli oyuncu ile özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, kendisini pazar günkü Hatayspor maçına hazırlamasını istedi.



Bu sezon orta sahadaki performansıyla takımın dinamosu olan Crespo, bonservis bedeli ödenerek alındığı için FFP kuralları nedeniyle UEFA listesine dahil edilememişti.





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