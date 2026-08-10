Midye dolma evde nasıl yapılır? Midye dolma tarifi, midye dolma malzemeleri

En sevilen yiyeceklerden midye dolma evde yapmak isteyenler en güzel tarifleri ve tüyoları almaya çalışıyor. Midye dolma yapımında dikkat edilmesi gerekenleri yerine getirdiğiniz takdirde midye dolma evde nasıl yapılır? Midye dolma tarifi en kolay, midye dolma için malzemeler nelerdir, midye dolma iç harcı tarifi gibi vatandaşların çok sorduğu sorular arasında.Midye dolma yapmak için öncelikle midye almanız veya denizden kendiniz toplamanız gerekir. Akıntı olan yerlerden aldığınız midyelerin kumlanma gibi sorunları olmaz ve temizlemesi daha kolaydır.40 adet kabuklu midye3/4 su bardağı zeytinyağı2,5 su bardağı sıcak su1 adet taze sıkılmış limon suyu1,5 su bardağı pirinç4 adet orta boy kuru soğan50 gram dolmalık fıstık1 yemek kaşığı kuş üzümü (arzuya göre)1 çay kaşığı domates salçası (arzuya göre)8 yemek kaşığı zeytinyağı1 yemek kaşığı toz şeker1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu2,5 su bardağı sıcak su1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı yenibahar1 tatlı kaşığı tuz1/4 demet dereotuKabuğu açık olan, önceden hava almış midyeleri kullanmamaya dikkat edin. Midyenin toplandığı ya da satıldığı yerden emin olun. Midyeleri dikkatli bir şekilde temizleyin, bol suda yıkayın. İç pilavı hafif diri kalacak şekilde pişirmeye özen gösterin. Kuş üzümü ve salçayı malzeme listesinde de belirtildiği üzere arzuya göre kullanın.1. Midyeleri bol suda yıkayın. Üzerlerinde bulunan lekeleri tel bir fırça yardımıyla temizleyip yeniden yıkayın.2. Bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımıyla uç kısımlarından açın.3. Tüylü kısımlarını elinizle çekerek alıp kabuklu midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletin. Bol suda yıkayıp sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin.4. Ayıklanmış pilavlık pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Kuş üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.5. Suyunu süzdüğünüz pirinci duru su çıkana kadar durulayın. Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp dolmalık fıstıkları hafif bir renk alana kadar kavurun. Arzuya göre çok az miktarda domates salçasını katıp karıştırın.6. Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmaya devam edin. Suyu süzülmüş ve durulanmışkuş üzümleri, tuz, karabiber, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri ekleyipkarıştırın.7. Sıcak suyunu verip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. İncecik kıyılmış dereotunu ekledikten sonra ılık pilavı bir kenara alıp dinlendirin.8. Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın.9. Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde bir tencereye dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Ağırlık yapması adına üzerlerine porselen bir tabak kapatıp sıcak su gezdirin.10. Kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirdiğiniz midye dolmaların üzerine taze sıkılmış limon suyu gezdirip tercihen soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.Midye, omurgasız canlılar arasında yer alan bir deniz ürünüdür. Siyah sert bir kabuğa sahiptir. Tatlı sularda ve denizlerde yaşayabilen bu canlılar, mevsiminde tüketildiğinde sağlık için faydalı olmaktadır. Yumurtlama yoluyla üreyen midyeler, karaya çok yakın yerlerde kayalıkların altında yaşar. Ayak ve baş bölgesi olmayan midye, kabuklu bir canlıdır. Eşeyli üreme sistemine sahip olan midyenin dişi ve erkek cinsi olduğu da bazı araştırmalar sonucunda ifade edilmektedir.Midyeler ağır metal biriktirebilen bir canlı türüdür. Bu nedenle sık tüketimde vücuda zararları olabilir. Midye tüketimi için kabukların ve solungaçların ayrılması önerilmektedir. Kabuklardan ve solungaçtan ayrılan midyenin daha sağlıklı olduğu kabul edilir.Midye; sokak lezzetleri arasında bulabileceğiniz ve bir tane ile yetinmeyeceğiniz lezzetli bir deniz yiyeceğidir. Sahil illerinde gezerken her köşe başında bolca görebilirsiniz.Tüm midyeleri bolca suyun içinde yıkayın ve kabukta oluşan kum gibi maddeleri atın.