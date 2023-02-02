Haber Tarihi: 02 Şubat 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 17:46

Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca tutuklandı mı?

Son dakika... Ünlü televizyoncu Metin Uca gözaltına alındı. Uca'yı polisler İstanbul Havalimanı'nda alıp götürdü. Peki, Metin Uca tutuklandı mı? Metin Uca neden gözaltına alındı?

Metin Uca neden gözaltına alındı? Metin Uca tutuklandı mı?
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Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge gelen Uca burada bilet işlemlerini tamamlamak isteyen Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.
METİN UCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Uca, polis tarafından gözaltına alındı. CHP'li Mahmut Tanal, Uca'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Uca ile görüştüğünü belirterek, gözaltı sebebinin, "Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir ifadesi olduğunu" aktardı. Ağırel'in Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

"Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni, sergilediği, ''Bunu mu demek istedim?'' adlı oyununda Stefanos Yerasimos'un, 'Sultan Sofraları'' adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in söylediği bir sözü okuması ! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş!"
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METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır.


Metin uca, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Metin Uca, 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

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