Haber Tarihi: 22 Şubat 2024 12:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 12:37

Mesai saatleri düşecek mi? 2024 kamuda memur mesai saatleri düşecek mi?

Mesai saatleri düşecek mi, kamuda memur mesai saatleri düşecek mi sorusu ile ilgili açıklamalar ve gelişmeler takip ediliyor. Çalışma saatleri düşecek mi, sorusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Esnek çalışma saati için beklentiler devam ederken son dakika açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Çalışma saatleri düşecek ve kısalacak gibi ifadeler, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Son yıllarda dünya genelinde çalışma saatleri düşürülmeye başlandı. Çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasının ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Türkiye'de haftalık çalışma saati değişikliği için Bakan Işıkhan'dan önemli açıklama

Mesai saatleri düşecek mi? 2024 kamuda memur mesai saatleri düşecek mi?
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Esnek çalışma saatleri 2024 yılında merak edilen ve kamuoyunda tartışılan konular arasında yer alıyor. Çalışma saatleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma saatleri azalacak mı? sorusu da bu açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Bakan Işıkhan, "İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde." dedi. Dünyanın da çeşitli ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma düzenlemesinin Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Peki, Özel sektör çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşüyor mu, değişecek mi?

MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

BİR ÜLKE DAHA HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇECEK

Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi. Dominik hükümeti, pilot uygulamanın Şubat ayında başlayacağını, çalışanların aynı maaşı alacağını ve standart çalışma haftasının Pazartesi'den Perşembe'ye 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi.

Çalışma bakanı Luis Miguel de Camps, "İnsanlara öncelik veriyor, sağlık ve refahı artırıyor ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretkenliği teşvik ediyoruz" dedi.

Katılması beklenen şirketler arasında ülkenin önde gelen telekomünikasyon, enerji ve sağlık şirketleri de yer alıyor.

Şu anda Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler genellikle hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor ancak haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyorlar.

İngiltere 2023'te dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmış ve olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yaparken, Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.


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