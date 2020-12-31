Mert Fırat yaşı, Mert Fırat nerede doğdu? Mert Fırat dizileri ve filmleri

Oyuncu olan Mert Fırat'ın yaşı kaç? Mert Fırat nerede doğdu nereli, Mert Fırat O Ses Türkiye Yılbaşında sahneye çıktı ve şarkısını söyledi. Söylediği şarkıyla sesinin güzelliği bir kez daha ortaya çıkan Mert Fırat Instagram, twitter hesaplarıyla hayranlarıyla buluşup paylaşımlar yapıyor.
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Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da doğdu. Baba tarafı Antakya, Anne tarafı Kayserili olan Mert Fırat, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Üniversite hayat boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne aldı. 2000 yapımı Bizim Evin Halleri'ndeki Bora karakteri ile kendisini gösteren Mert Fırat, en büyük çıkışını Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yaptı.
Başka Dilde Aşk filmiyle 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde, 21. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ve 4. Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Berdiansk Film Festivali'nde "Genç Yetenek"; Kıbrıs Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı. 47. Altın Portakal Uluslararası Film Festivali'de Atlıkarınca filmiyle "En İyi Senaryo Ödülü" aldı. MERT FIRAT FİLMLERİ
Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Mert Fırat, 22 yaşında veremden hayatını kaybeden Türk şair Rüştü Onur'u canlandırdı ve performansı uzun süre konuşuldu.
2013 yılında açılan Moda Sahnesi'nin kurucularından biri olan Mert Fırat, Bütün Çılgınlar Sever Beni (2013), Parkta Güzel Bir Gün (2014), En Kısa Gecenin Rüyası (2015) oyunlarında oynadı. MERR FIRAT FİLMLERİ
Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur MERT FIRAT DİZİLERİ
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
Beni Unutma (2011) - Sinan
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora MERT FIRAT TİYATRO OYUNLARI
Westend - DasDas Sahne 2019
Gece Sempozyumu - 2018
Joseph K. - DasDas Sahne 2017
En Kısa Gecenin Rüyası (2015-) Dimitrius
Parkta Güzel Bir Gün - 2014 - Sınır Muhafızı
Bütün Çılgınlar Sever Beni - 2013 - Janus
Antonius ile Kleopatra - 2012, Oyun Atölyesi) - Ceasar
Testosteron - 2008-2012, Oyun Atölyesi - Tretyn
Hırçın Kız - 2006-2007, Oyun Atölyesi - Tranio
Atları da Vururlar - 2004-2005, Ankara Devlet Tiyatrosu
Palyaço Prens - 2003-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu
Şeyh Bedrettin - 2002-2003, Ankara Devlet Tiyatrosu
Suç ve Ceza - 2001-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu
Hastalık Hastası - 1999-2000, Söder Theatre, İsveç MERT FIRAT EVLİ Mİ? MERT FIRAT'IN SEVGİLİSİ VAR MI?
Mert Fırat 2018 yılında İdil Fırat ile evlendi. Mert Fırat evlidir ve 1 çocuğu vardır.