Mert Fırat yaşı, Mert Fırat nerede doğdu? Mert Fırat dizileri ve filmleri

Oyuncu olan Mert Fırat'ın yaşı kaç? Mert Fırat nerede doğdu nereli, Mert Fırat O Ses Türkiye Yılbaşında sahneye çıktı ve şarkısını söyledi. Söylediği şarkıyla sesinin güzelliği bir kez daha ortaya çıkan Mert Fırat Instagram, twitter hesaplarıyla hayranlarıyla buluşup paylaşımlar yapıyor.Mert Fırat nerede doğdu, Mert Fırat kimdir? Mert Fırat dizileri, Mert Fırat filmleri, Mert Fırat evli mi, sevgilisi kim? sorularının cevapları bulunuyor.Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da doğdu. Baba tarafı Antakya, Anne tarafı Kayserili olan Mert Fırat, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Üniversite hayat boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne aldı. 2000 yapımı Bizim Evin Halleri'ndeki Bora karakteri ile kendisini gösteren Mert Fırat, en büyük çıkışını Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yaptı.Başka Dilde Aşk filmiyle 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde, 21. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ve 4. Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu"; Berdiansk Film Festivali'nde "Genç Yetenek"; Kıbrıs Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı. 47. Altın Portakal Uluslararası Film Festivali'de Atlıkarınca filmiyle "En İyi Senaryo Ödülü" aldı.Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Kelebeğin Rüyası' adlı sinema filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Mert Fırat, 22 yaşında veremden hayatını kaybeden Türk şair Rüştü Onur'u canlandırdı ve performansı uzun süre konuşuldu.2013 yılında açılan Moda Sahnesi'nin kurucularından biri olan Mert Fırat, Bütün Çılgınlar Sever Beni (2013), Parkta Güzel Bir Gün (2014), En Kısa Gecenin Rüyası (2015) oyunlarında oynadı.Kefaret (2020) - Başkomiser SinanHer Şey Seninle Güzel (2018)Ufak Tefek Cinayetler - Serhan AksakYol Ayrımı (2017)Aşk ve Gurur (2017) - KenanSerçe Sarayı (2015) - KadirGece (2014) - YusufBir Varmış Bir Yokmuş (2015) - OzanThe Water Diviner (2014) - Ordu GörevlisiErkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankutİntikam (2013-2014) - Emre ArsoyKelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü OnurUnutma Beni İstanbul (2011)Devrimden Sonra (2011) - Köylü GençDedemin İnsanları (2011) - HasanBir Ömür Yetmez (2011) - Ali AkyolBeni Unutma (2011) - SinanAtlıkarınca (2010) - ErdemKapalıçarşı (2009-2010) - Arda GülerBaşka Dilde Aşk (2009) - OnurYersiz Yurtsuz (2007) - HüseyinHayattan Korkma (2007) - Enginİşte Benim (2006) - AliBinbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğluBizim Evin Halleri (2000) - BoraWestend - DasDas Sahne 2019Gece Sempozyumu - 2018Joseph K. - DasDas Sahne 2017En Kısa Gecenin Rüyası (2015-) DimitriusParkta Güzel Bir Gün - 2014 - Sınır MuhafızıBütün Çılgınlar Sever Beni - 2013 - JanusAntonius ile Kleopatra - 2012, Oyun Atölyesi) - CeasarTestosteron - 2008-2012, Oyun Atölyesi - TretynHırçın Kız - 2006-2007, Oyun Atölyesi - TranioAtları da Vururlar - 2004-2005, Ankara Devlet TiyatrosuPalyaço Prens - 2003-2004, Ankara Devlet TiyatrosuŞeyh Bedrettin - 2002-2003, Ankara Devlet TiyatrosuSuç ve Ceza - 2001-2004, Ankara Devlet TiyatrosuHastalık Hastası - 1999-2000, Söder Theatre, İsveçMert Fırat 2018 yılında İdil Fırat ile evlendi. Mert Fırat evlidir ve 1 çocuğu vardır.