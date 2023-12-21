Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur? (Aralık 2023

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?



Merkez Bankası faiz artırırsa, altın genellikle değer kaybedebilir. Bu durum, faiz oranları ile altın fiyatları arasındaki ters ilişki nedeniyledir. Faiz oranları yükseldiğinde, alternatif olarak daha güvenli ve faiz getirisi olan varlıklara olan talep artar. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için faiz artışları sırasında daha az cazip hale gelebilir.

Faiz oranlarındaki artış, yatırımcıların mevduat faizinden elde edebilecekleri getiriyi artırır. Bu durumda, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkların talebi azalabilir. Yatırımcılar genellikle faiz getirisi olan varlıklara yönelirler çünkü bu varlıklar faiz geliri sağlar.

Ancak, bu genel eğilim, tüm piyasalar için geçerli değildir ve diğer faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, ekonomik belirsizlik, jeopolitik riskler veya enflasyon endişeleri gibi faktörler altına olan talebi artırabilir. Bu nedenle, her zaman altın fiyatlarını etkileyen birden çok faktör olduğunu unutmamak önemlidir.

Altın, genellikle bir güvenli liman varlığı olarak kabul edilir ve belirsiz ekonomik dönemlerde veya yatırımcıların riskten kaçındığı durumlarda talep görebilir. Bu nedenle, faiz oranlarındaki değişikliklerin yanı sıra diğer piyasa koşulları da altın fiyatlarını etkileyebilir.



Gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar ve altın sahipleri, Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki değişikliklerin altın fiyatları üzerindeki olası etkilerini merakla bekliyor. Faiz oranları ve altın fiyatları arasındaki ilişki, finansal piyasalarda önemli bir faktördür. Peki, Merkez Bankası faiz artırırsa altın ne olur? (Aralık 2023Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor.Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan liderliğinde yılın 12. faiz kararını vermeye hazırlanıyor. TCMB'nin, politika faizi olan bir haftalık repo faizini artırarak kademeli faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor.TCMB, haziran ayında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda ise 500'er baz puanlık altı toplantıda toplam 3 bin 150 baz puan faiz artışına gitmişti.Bu ayki toplantıda da faiz artışlarına devam edilmesi bekleniyor, ancak artış hızının önceki üç toplantıdaki 500 baz puandan bu sefer 250 baz puana düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, TCMB'nin önceki açıklamalarında belirttiği gibi sıkılaştırmayı kısa sürede tamamlaması bekleniyor.Piyasalar, faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak enflasyon gelişmeleri ve para politikasının geleceğine dair mesajları da yakından izleyecek.Katılan 12 ekonomistin tamamı politika faizinde yüzde 40 seviyesinde 250 baz puanlık artış bekliyor.2024'te politika faizinin medyan tahmini yüzde 45 seviyesinde.Katılan 24 kurumun medyan beklentisi, faizin aralık ayında 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde.2024'te politika faizi için zirve tahmini yüzde 45.Katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngörüyor.2024 yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti yüzde 25,5.Katılan 14 ekonomistin medyan beklentisi, politika faizinde 250 baz puan artış yönünde.Geçen ay faiz yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.Morgan Stanley, ocak ayında 250 baz puanlık ek bir artışla yüzde 45'e ulaşılmasını bekliyor.Goldman Sachs ve Deutsche Bank, 250 baz puanlık artış öngörüyor ve Deutsche Bank, 2024 sonunda faiz indirimine gidileceğini tahmin ediyor.Politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkacağı öngörülüyor.Parasal sıkılaştırmanın hızının azalabileceği ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceği ifade ediliyor.