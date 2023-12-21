Merkez Bankası faiz artırırsa altın, borsa, krediler ne olur?

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor.

Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan liderliğinde yılın 12. faiz kararını vermeye hazırlanıyor. TCMB'nin, politika faizi olan bir haftalık repo faizini artırarak kademeli faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor.

TCMB, haziran ayında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda ise 500'er baz puanlık altı toplantıda toplam 3 bin 150 baz puan faiz artışına gitmişti.

Bu ayki toplantıda da faiz artışlarına devam edilmesi bekleniyor, ancak artış hızının önceki üç toplantıdaki 500 baz puandan bu sefer 250 baz puana düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, TCMB'nin önceki açıklamalarında belirttiği gibi sıkılaştırmayı kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

Piyasalar, faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak enflasyon gelişmeleri ve para politikasının geleceğine dair mesajları da yakından izleyecek.

Katılan 12 ekonomistin tamamı politika faizinde yüzde 40 seviyesinde 250 baz puanlık artış bekliyor.



2024'te politika faizinin medyan tahmini yüzde 45 seviyesinde.



Katılan 24 kurumun medyan beklentisi, faizin aralık ayında 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde.



2024'te politika faizi için zirve tahmini yüzde 45.



Katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngörüyor.



2024 yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti yüzde 25,5.



Katılan 14 ekonomistin medyan beklentisi, politika faizinde 250 baz puan artış yönünde.



Geçen ay faiz yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.



Morgan Stanley, ocak ayında 250 baz puanlık ek bir artışla yüzde 45'e ulaşılmasını bekliyor.



Goldman Sachs ve Deutsche Bank, 250 baz puanlık artış öngörüyor ve Deutsche Bank, 2024 sonunda faiz indirimine gidileceğini tahmin ediyor.



Politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkacağı öngörülüyor.







Parasal sıkılaştırmanın hızının azalabileceği ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceği ifade ediliyor.

Merkez Bankası bu işlemler için bir faiz oranı belirler. Bu oranı değiştirerek para politikasını oluşturur. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır.Bankalar kendi müşterilerine uyguladıkları faizlerini artırır.Enflasyonla mücadele algısı güçlenir.Döviz kurları düşer, TL değer kazanır.Kredi çekmenin maliyeti yükseldiği için borçlanma ertelenir.Enflasyon beklentisi düşer.İthal ürünlerin fiyatı düşer.Harcamalar azaltılır.Ürünlere olan talep düşer, ihracat azalır.FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.FED'in faiz artırma kararı altını iki yönden etkiler. Birincisi; ons altın tarafından bakıldığı zaman FED'in faiz artırımı dünya genelinde altından çıkışları hızlandırır bu durum da ons altında geri çekilmelere neden olabilir. İkincisi dolar etkisinden gram altın tarafından bakıldığında ise; dolar bir miktar değer kazanacağı için gram altında da bir miktar değer artışı olabilir.Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.