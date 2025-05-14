ATV Canlı Yayın İzle: Trabzonspor - Galatasaray Maçı İzle | TS - GS Ziraat Türkiye Kupası finalı maçı canlı izle

Galatasaray taraftarlarının ve futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor Galatasaray kupa maçı canlı izle seçenekleri araştırılıyor! Trabzonspor - Galatasaray maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep'te oynanacak olan dev maçta Türkiye Kupası 63. kez sahibini bulacak. Peki, bu önemli Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle seçenekleri nelerdir ve Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz olarak nereden takip edilebilir? İşte bu soruların cevapları ve maçla ilgili tüm detaylar!Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği final 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finali ATV'den canlı yayınlanacak.Galatasaray taraftarlarının ve futbolseverlerin yakından takip edeceği Trabzonspor Galatasaray maçı, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Futbolseverlerin sıklıkla araştırdığı "Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz izle" seçeneği, yasal yayın platformları dışında mümkün bulunmamaktadır. Trabzonspor Galatasaray maçı, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, John Lundstram, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme, Simon Banza.Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı.Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.Sarı-kırmızılı ekipte önemli müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edebilir.Tecrübeli teknik adam, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta da kaleyi Günay'a verdi. Okan Buruk'un final maçında da 33 yaşındaki file bekçisini görevlendirmesi bekleniyor.Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor.Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor.Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.Trabzonspor'a karşı sezonun ilk kupasını almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.Okan Buruk'un öğrencileri, 35. haftası geride kalan ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.Sarı-kırmızılı ekip, hem final maçını kazanmak hem de Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kupayı kaldırdı.İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, bu maçta şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.Okan Buruk, Süper Lig'de ise 4. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunuyor.Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.Türkiye Kupası'nı, 62 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon kupada oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından başlayan bordo-mavililer, A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile eşleşti.Bu karşılaşmalarda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u da evinde 5-2 mağlup etti.Grubunu 7 puanla ilk sırada tamamlayan Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi, Sipay Bodrum FK oldu. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde bu karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, sahasında normal süresi 2-2 biten müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.Trabzonspor, yarı finalde ise sahasında bu kez Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan da 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.Karadeniz ekibi, kupada böylelikle oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 11 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.Bordo-mavililerde, Banza 3 golle en golcü oyuncu olurken Visca ve Zubkov 2'şer golle bu oyuncuyu takip etti.Lundstram, Mendy, Cham, Batagov, Enis Destan, Nwakaeme, Mustafa Eskihellaç ve Ozan Tufan da birer gol kaydetti.Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, doğrudan grup aşamasından başladığı turnuvada finale geldi.Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçı, saat 20.45'te başlayacak.Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray, Türkiye Kupası'na doğrudan grup aşamasından başladı.C Grubu'nda yer alan "Cimbom" sırasıyla RAMS Başakşehir, Geosis Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. İlk maçında turuncu-lacivertlilerle 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Bolu temsilcisini 4-1'lik skorla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki son maçında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.Grupta 5 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor'un ardından ikinci sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.Galatasaray, Türkiye Kupası'nda gruptan kart sayısı az olduğu için çıkabildi.Sarı-kırmızılı ekip ile Başakşehir, C Grubu'nu beşer puanla tamamladı. Attığı ve yediği gol sayıları eşit olan iki takım arasında hangisinin üstte olacağını maçlarda gördükleri kartlar belirledi.Rakibine göre daha az kart gören "Cimbom" ikinci olarak çeyrek finale kaldı.Galatasaray, Türkiye Kupası'nda finale zorlu bir yoldan geldi.Grubunu ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılılar, seri başı olamadığı için sonraki maçlarını deplasmanda oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen Okan Buruk'un öğrencileri, tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanarak tur atladı.Sarı-kırmızılılar, yarı final maçını zorlanmadan kazandı.Galatasaray, seri başı olamadığı için yarı final müsabakasını da deplasmanda oynadı. Grupta 0-0 berabere kaldığı TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan "Cimbom" sahadan 5-1 galip ayrılarak finale geldi.Galatasaray, kupada yaptığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı.Grup aşamasında rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-kırmızılı futbolcular, çeyrek finalde 2, yarı finalde 5 gol attı. Toplamda 13 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, kalesindeki 5 golü ise engelleyemedi.Attığı gollerle bu sezon Galatasaray'ı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa götüren Victor Osimhen, takım arkadaşları arasında kupanın da en golcü oyuncusu oldu.Nijeryalı yıldız, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak takımının finale yükselmesine katkı verdi. Bu oyuncuyu ikişer golle Yusuf Demir ve Roland Sallai takip etti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Ahmed Kutucu, Eyüp Aydın ve Alvaro Morata ise birer kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda geride kalan 5 maçta Süper Lig'de fazla şans veremediği futbolcularını oynattı.Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda kalede Günay Güvenç'i oynatan Buruk, ligde ilk 11'e fazla almadığı Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Ahmed Kutucu ve Kerem Demirbay gibi futbolcularına daha çok süre verdi.Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 140. kez karşı karşıya gelecek.Türk futbolunun iki büyük çınarı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak. Gaziantep Stadyumu'ndaki maç, saat 20.45'te başlayacak.Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi.Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti.İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı.İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı.Üçüncü ve son final eşleşme, 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek kupa şampiyonluğuna ulaştı.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı galip tamamladı.Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.