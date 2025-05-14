SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları, KPSS-2025/4 kapsamında başvuru yapan on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen ve tıbbi sekreter gibi kadrolarda alım yapacak olan Bakanlık, 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden kabul etti. Tercih süreci ise 8 Mayıs'ta sona erdi. Toplamda 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, bu alıma birlikte merkez ve taşradaki açık pozisyonlarını tamamlamış oldu. ÖSYM Salık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurularının açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercihleri 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başladı ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi açıklandı. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.