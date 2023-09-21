MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI AÇIKLANDI 2023 | Son dakika TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika haberi…Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayı itibariyle üst üste üçüncü kez faiz artırımına giden Merkez Bankası eylül ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası atacağı adım merak edilenler arasına girdi. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı yatırımcıların da radarına girdi. Bu kapsamda Merkez bankası faiz kararı ne olur sorusu gündemdeki yerini korumaya devam etti. İşte "Merkez bankası faiz kararı ne olur, Merkez bankası faiz kararı ne zaman, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez bankası faiz kararı beklentisi " sorularına cevap olacak tüm detaylar…Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 30 seviyesine çıkardı.Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi politika faizinin 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine çıkarılması yönündeydi.Son artışla birlikte TCMB yeni yönetimi altında dördüncü faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.TCMB'nin bu hafta düzenleyeceği Para Politikası Kurulu'nda (PPK) ise politika faizinin 5 puan artışla yüzde 30'a çıkması bekleniyor.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde olan 750 baz puan artışla yüzde 17,5'dan yüzde 25'e çıkarmıştı.Beklentiler 250 baz puan artış yönündeydi.Reuters anketine katılan 16 ekonomist ise TCMB'den bu haftaki toplantıda 5 puanlık artış bekliyor.Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.Diğer yandan yabancı yatırımcılar para politikası patikasına ilişkin beklentilerini güncellemeye devam ediyor.Bloomberg HT'nin haberine göre HSBC, yılsonu faiz beklentisini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkardı.Raporda Türkiye'nin yakın vadeli görünümünün son dört ayda önemli ölçüde iyileştiği, Merkez Bankası'ndaki yeni ekibin para ve makroihtiyati politikaları sıkılaştırdığı ve daha önce uygulamaya konulan bazı düzenleyici tedbirleri gevşetmeye başladığı vurgulandı.Dolar/TL kuru, haftaya 27 seviyesinin üzerine başladı.Kur, Merkez Bankası'nın 24 Ağustos'taki 750 baz puanlık faiz artışı sonrasında 27'nin altına gerilemişti.Dolar/TL, ağustos ayının başlarında 27,49 seviyesi ile rekor kırmıştı.Kurun seviyesinde bu hafta TCMB'nin vereceği faiz kararı etkili olacak.İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, dolar/TL kuruna ilişkin, "Kur, geçen ay PPK toplantısı ile birlikte sert gerilediği psikolojik 27 seviyesine yeniden yükselirken, CDS risk priminin 5 yıl vadede 387 baz puan ile yatay seyrini koruduğunu görüyoruz" yorumunda bulundu.Ekonomistler bu ay da TCMB'den fazi artışı bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.Reuters anketine katılan 16 ekonomist de TCMB'den 5 puanlık artış bekliyor. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.