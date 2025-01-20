Melania coin nedir, nasıl ve nereden alınır?

Donald Trump'ın eşi Melania, X platformu üzerinden yeni meme coin çıkardığını paylaştı. "MELANIA'yı satın alabilirsiniz" notu ile duyuru yaptı. Kısa sürede değer kazanmasının ardından nereden, nasıl satın alınır araştırıldı.



MELANİA COİN NEDİR?



Trump'ın eşi Melania, X platformu hesabı üzerinden "Resmi Melania Meme yayında! Şimdi $MELANIA'yı satın alabilirsiniz." notu ile yeni coin duyurusunu yaptı.



Geçtiğimiz günlerde de Trump, yeni coinini duyurmuştu ve kısa sürede değer kazanmıştı. Coinmarketcap verilerine göre Melania Meme coin %41 değer kazanırken piyasa değeri 1.7 milyar doları aşmıştı.



MELANİA COİN NEREDEN ALINIR, HANGİ BORSADA?



Bu arada Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta ise büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam etti. Gece 12.05'te 74.59 dolardan işlem göre söz konusu kripto para yaklaşık 45 dakika içerisinde 40 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise yeniden 60 doların üzerine tırmandı.



Melania coin Solana alt yapısı üzerinden satışa çıkıyor.



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