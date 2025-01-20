Haber Tarihi: 20 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 10:03

Melania coin nedir, nasıl ve nereden alınır?

ABD seçimleri sonrası başkan olan Donald Trump geçtiğimiz günlerde yeni coinini sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından ise Melania coinin çıktığı duyuruldu. Kripto piyasasında dalgalanmaya sebep olan Trump ve Melania coin yorumları ise yakından takip ediliyor. Peki, Melania coin nedir, nasıl ve nereden alınır?

Melania coin nedir, nasıl ve nereden alınır?
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Donald Trump'ın eşi Melania, X platformu üzerinden yeni meme coin çıkardığını paylaştı. "MELANIA'yı satın alabilirsiniz" notu ile duyuru yaptı. Kısa sürede değer kazanmasının ardından nereden, nasıl satın alınır araştırıldı.

MELANİA COİN NEDİR?

Trump'ın eşi Melania, X platformu hesabı üzerinden "Resmi Melania Meme yayında! Şimdi $MELANIA'yı satın alabilirsiniz." notu ile yeni coin duyurusunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde de Trump, yeni coinini duyurmuştu ve kısa sürede değer kazanmıştı. Coinmarketcap verilerine göre Melania Meme coin %41 değer kazanırken piyasa değeri 1.7 milyar doları aşmıştı.

MELANİA COİN NEREDEN ALINIR, HANGİ BORSADA?

Bu arada Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta ise büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam etti. Gece 12.05'te 74.59 dolardan işlem göre söz konusu kripto para yaklaşık 45 dakika içerisinde 40 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise yeniden 60 doların üzerine tırmandı.

Melania coin Solana alt yapısı üzerinden satışa çıkıyor.
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