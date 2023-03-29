Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında nereli? Mehmet Aslantuğ diziden neden ayrıldı? Ahmet Kaya açıklaması gündeme geldi

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Mehmet Aslantuğ, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT 1'deki Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilen oyuncu, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylığın açıklanmasından sonra oyuncuyla ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ nereli? İşte detaylar...Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Aslantuğ, Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi.1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır.Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Baş,Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziye veda ettiğini açıkladı. Aslantuğ yaptığı paylaşımda, "Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek" ifadelerine yer verdi."Yalancı (1993) adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum Yürek Çıkmazı'na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden. Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek... Babanın yedeklediği bir umuda yolculuk ülkesi olmadı. Yedek pasaportu olmadı. Hiç hayalini de kurmadı."Magazin Gazetecileri Derneği Ödül töreninde 12 Şubat 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül töreninde Ahmet Kaya'yı linç girişiminde bulunulduğunda Kaya'yı korumaya çalışan isimlerden olan Mehmet Aslantuğ, o gün yaşananları değerlendirdi.CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Aslantuğ, Kaya'yı linç girişiminde bulunanlara karşı şunları söyledi: "Bizim Ahmet ile çok yakın bir dostluğumuz yoktu. 2 kez bir arada olduk. Linç girişiminden sonra Fransa'ya gitti görüşemedik. Onun öncesinde görüştük. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin geleceğini, birliğini, dirliğini dillerinden düşürmeyen arkadaşların ne yaptıklarına dönüp bir bakmaları gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle. Ahmet ile bu ülkenin dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını haftalarca sabaha kadar konuşabilirsiniz. Orada bu linçe katılanlarla bu konuları iki saat bile konuşamazsınız. Bu benim meziyetim değil. Bu toplumun ne yazık ki süzgecindeki sıkıntı. Oradaki reflekse neden olan şey; sadece haksızlık değil, bir muhakeme ve mukayeseydi