Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklandı mı, neden tutuklandı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Mehmet Ali Erbil: "Tutuklandım."pic.twitter.com/UgvUDLbk7V



— Sporxtv (@sporxtv) November 11, 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.Çalışmalar kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil'in ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde 23 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil, tutuklandı.Serdar Ortaç: "Çok üzgünüm tabii. Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm."- Tutuklamaya mı sevk edildiniz?Serdar Ortaç: "Bilmiyorum, bakacağım"Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Aleksander Mensikof gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.Yasa dışı bahis cezaları da merak konusu oldu.İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkındaÜlke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkındaKaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkındaKişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler