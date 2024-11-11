Haber Tarihi: 11 Kasım 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 16:54

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gündeme gelmesi merak uyandırdı. Yasa dışı bahis ile bağlantılı iddialar nedeniyle, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için gözaltına kararı verildi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in tutuklanıp tutuklanmadıkları da kamuoyu tarafından merak konusu oldu. Peki, yasa dışı bahis olayında son durum ne? Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? İşte ünlülere yasa dışı bahis operasyonunda son durum.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklandı mı, neden tutuklandı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.
Çalışmalar kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil'in ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde 23 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi yakalanırken, 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

MEHMET ALİ ERBİL TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil, tutuklandı.
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SERDAR ORTAÇ: "TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM"

Serdar Ortaç: "Çok üzgünüm tabii. Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm."

- Tutuklamaya mı sevk edildiniz?


Serdar Ortaç: "Bilmiyorum, bakacağım"

BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KİMLER?

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Aleksander Mensikof gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?

Yasa dışı bahis cezaları da merak konusu oldu.

Oluşan suç sebebiyle verilecek yasa dışı bahis suçları ve cezaları şu şekilde:

İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.



 
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