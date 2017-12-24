Manisaspor Balıkesirspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Manisaspor-Balıkesirspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Manisaspor-Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.
. Ligin 17. haftasında oynanacak Manisaspor-Balıkesirspor maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak
Manisaspor-Balıkesirspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 18.00'den itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -8 averaj ile 17. sırada yer alan Manisaspor, 23 puan 6 averaj ile 5. sırada yer alan Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya geliyor.
- 16.597 kişi kapasiteli Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
- Ev sahibi takımda Mehmet Enes Sığırcı sakatlığı, misafir takımda ise Oğuz Yılmaz cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.Ev Sahibi
- Hakem Süleyman Abay yönetiminde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.
- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.
- 4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 3 takımdan biri.Konuk Ekip
- Hakem Süleyman Abay yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.
- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Bülent Cevahir (1.440 dakika).
- 17 golle Deplasmanda en fazla gol atan takım.Son Karşılaşmalar
- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 0-1 ve 2-3 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
- Manisaspor 3 ve Balıkesirspor Baltok 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.
- Manisaspor 2, Balıkesirspor Baltok 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Manisaspor 8 gol atarken, Balıkesirspor Baltok 15 golle karşılık verdi.
- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.