Manisaspor Balıkesirspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -8 averaj ile 17. sırada yer alan Manisaspor, 23 puan 6 averaj ile 5. sırada yer alan Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya geliyor.- 16.597 kişi kapasiteli Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.- Ev sahibi takımda Mehmet Enes Sığırcı sakatlığı, misafir takımda ise Oğuz Yılmaz cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Süleyman Abay yönetiminde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.- 4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 3 takımdan biri.- Hakem Süleyman Abay yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Bülent Cevahir (1.440 dakika).- 17 golle Deplasmanda en fazla gol atan takım.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 0-1 ve 2-3 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.- Manisaspor 3 ve Balıkesirspor Baltok 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Manisaspor 2, Balıkesirspor Baltok 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.- Manisaspor 8 gol atarken, Balıkesirspor Baltok 15 golle karşılık verdi.- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.