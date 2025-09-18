Haber Tarihi: 18 Eylül 2025 18:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 18:30

Manchester City - Napoli maçı canlı izle şifresiz

Manchester City - Napoli maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Manchester City - Napoli maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Manchester City - Napoli maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Napoli maçı canlı yayın izleme detayları

Manchester City - Napoli maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Manchester City ve Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Manchester City - Napoli maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Manchester City - Napoli maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Manchester City, Napoli ile karşı karşıya gelecek. Manchester City - Napoli maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Napoli maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Capello: 'Kenan Yıldız'ı tutmak zor olacak' Juventus Capello: "Kenan Yıldız'ı tutmak zor olacak"
Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası maçında Fenerbahçe galip Basketbol Kadınlar Süper Ligi Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası maçında Fenerbahçe galip
Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe itirafı: 'Gitmek hataydı' Benfica Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe itirafı: "Gitmek hataydı"
Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün - 18 Eylül 2025) Gündem Borsa Neden Düşüyor, Düştü? (Bugün - 18 Eylül 2025)
Mourinho'nun yeni adresi Benfica! Fenerbahçe Mourinho'nun yeni adresi Benfica!
Chelsea'de Sterling ve Disasi krizi! Chelsea Chelsea'de Sterling ve Disasi krizi!
Juventus'tan Endrick'e ret! Juventus Juventus'tan Endrick'e ret!
Safi Arpaguş kimdir, nereli? Yeni Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Gündem Safi Arpaguş kimdir, nereli? Yeni Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
Galatasaray U19, Frankfurt'a 4 golle kaybetti! Galatasaray Galatasaray U19, Frankfurt'a 4 golle kaybetti!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
2
Jose Mourinho, Benfica tesislerine giriş yaptı!
3
Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!
4
Arda Güler'e İngiltere'den rekor teklif!
5
Galatasaray'a Frankfurt deplasmanında delegasyon şoku
6
Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!
7
Ali Koç'tan flaş hamle: TFF'ye gidiyor!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.