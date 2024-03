Manchester City Kopenhag maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Çarşamba günü (6 Mart) Manchester City, Kopenhag'ı konuk edecek.

İngiltere'de oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi saat 23.00'da başlayacak.

Manchester City - Kopenhag karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın son sahibi Manchester City, ikinci kez bu başarıyı tekrar etmek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri, Kopenhag engelini aşarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Manchester City, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın yer aldığı G Grubu'nda lider çıkan Manchester ekibi, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Bayern Münih, yarı finalde ise Real Madrid'i saf dışı bırakarak finale kalmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United gibi takımların bulunduğu A Grubu'nu ikinci tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanan Kopenhag, Manchester City karşısında sürpriz yapmak istiyor. Kopenhag'ın mücadeleyi iki farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.





