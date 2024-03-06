Haber Tarihi: 06 Mart 2024 18:37 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 18:37

Manchester City Kopenhag maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle şifresiz izle | Manchester City - Kopenhag maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmaları başlayadı. Devler Ligi'nin son sahibi Manchester City, ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Manchester City - Kopenhag maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Kopenhag maçı canlı izleme detayları

Manchester City Kopenhag maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Kopenhag'ı konuk ediyor. Devler Ligi'nin son sahibi Manchester City, ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Mavi - beyazlılar, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farkla mağlubiyet durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Manchester City - Kopenhag karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ilişkin detaylar…

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Çarşamba günü (6 Mart) Manchester City, Kopenhag'ı konuk edecek.

İngiltere'de oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi saat 23.00'da başlayacak.

Manchester City - Kopenhag karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY'DE GÖZLER KUPADA

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın son sahibi Manchester City, ikinci kez bu başarıyı tekrar etmek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri, Kopenhag engelini aşarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Manchester City, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın yer aldığı G Grubu'nda lider çıkan Manchester ekibi, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Bayern Münih, yarı finalde ise Real Madrid'i saf dışı bırakarak finale kalmıştı.

KOPENHAG SÜRPRİZ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United gibi takımların bulunduğu A Grubu'nu ikinci tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanan Kopenhag, Manchester City karşısında sürpriz yapmak istiyor. Kopenhag'ın mücadeleyi iki farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE




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MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Romania HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu

 
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