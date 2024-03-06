Manchester City Kopenhag maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Manchester City Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Kopenhag'ı konuk ediyor. Devler Ligi'nin son sahibi Manchester City, ilk karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Mavi - beyazlılar, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farkla mağlubiyet durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Manchester City - Kopenhag karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ilişkin detaylar…MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Çarşamba günü (6 Mart) Manchester City, Kopenhag'ı konuk edecek.İngiltere'de oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi saat 23.00'da başlayacak.Manchester City - Kopenhag karşılaşması TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.MANCHESTER CİTY'DE GÖZLER KUPADAŞampiyonlar Ligi'nde kupanın son sahibi Manchester City, ikinci kez bu başarıyı tekrar etmek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri, Kopenhag engelini aşarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.Manchester City, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın yer aldığı G Grubu'nda lider çıkan Manchester ekibi, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Bayern Münih, yarı finalde ise Real Madrid'i saf dışı bırakarak finale kalmıştı.KOPENHAG SÜRPRİZ PEŞİNDEŞampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester United gibi takımların bulunduğu A Grubu'nu ikinci tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanan Kopenhag, Manchester City karşısında sürpriz yapmak istiyor. Kopenhag'ın mücadeleyi iki farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek.
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MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu
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