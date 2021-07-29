Malatya'ya Başakşehir'den gençlik takviyesi

Yeni Malatyaspor, Başakşehir'in 19 yaşındaki sağ beki Muhammed Emin Sarıkaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatya'ya Başakşehir'den gençlik takviyesi
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29 Temmuz 2021 17:31
Medipol Başakşehir, genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Muhammed Emin Sarıkaya, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Muhammed Emin Sarıkaya için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon oynayacağı Yeni Malatyaspor'da başarılar dileriz."


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