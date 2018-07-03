Mağarada bulunan çocuklar 'aylar boyunca içeride kalabilir'

Kaybolduktan dokuz gün sonra dalgıçların ulaştığı futbol takımı oyuncuları ile antrenörleri, yağmur mevsiminde suyun yükselmesi nedeniyle dışarı çıkamayacak. Mahsur kalanlar, kurtarma ekiplerinin taşıdığı yemeklerle hayatta kalacak.

03 Temmuz 2018 14:35
Mağarada bulunan çocuklar 'aylar boyunca içeride kalabilir'
Tayland'da ordu, bir mağarada kaybolduktan sonra canlı olarak bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin buradan çıkmaları için ya dalmayı öğrenmeleri ya da aylarca şu taşkınının dinmesini beklemeleri gerektiğini açıkladı. Aynı futbol takımında oynayan çocuklar ve antrenörleri on gün önce derin bir mağaraya girmeleri ardından kaybolmuşlardı. Çocukların kamp yaptıkları bölgede bir mağarayı gezdikleri, bu sırada yaşanan su taşkını nedeniyle mağara içine doğru çekilmek zorunda kaldıkları düşünülüyor.
Farklı mağaraların olduğu bir bölgede, dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları, suyun yükselmesi ve çamurlanması nedeniyle sekteye uğruyordu. Ancak çocuklar ve antrenörleri Pazartesi gecesi canlı olarak bulundu. Kurtarma ekipleri, gruba tedarik malzemesi taşımaya çalışıyor. Ordu, çocuklar ve antrenörlerinin önümüzdeki en az dört ay boyunca gönderecekleri yemekle yaşamak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Çocuklar nasıl kurtuldu?

Çocuklar Pazartesi gecesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan iki İngiliz dalgıç tarafından bulundu. Çocukların ilk görüntüleri, Tayland Deniz Kuvvetleri'nin özel bir biriminin Facebook sayfasında yayımlandı. Dalgıçların fenerlerinin ışığı sayesinde görülebilen çocukların, suyun yanındaki bir kaya tabakasında oturdukları görülüyor. Çocukların, hepsinin orada bulunduğunu ve aç olduklarını söyledikleri görülüyor. Tayland'da kamuoyunun gündemi günlerdir çocukların aranmasıydı. Çocukların hem nerede oldukları hem de hayatta olup olmadıkları belirlenememişti.

Mağaradan nasıl çıkacaklar?

Çocukların bulunduğu Tham Luang mağaraları, ülkenin kuzeyinde bulunuyor ve bu bölgede yağmur sezonunda su taşkınları yaşanıyor. Devam eden yağmur sezonu Eylül veya Ekim ayında sona erecek. Dolayısıyla eğer çocukların sonbahardan önce buradan çıkmalarına karar verilirse, onlara temel dalgıçlık eğitimi verilmesi gerekecek. Ancak uzmanlar, dalgıçlık eğitimi olmayan çocukların, çamurlu, görünürlüğün tamamen ortadan kaybolduğu suyun bulunduğu tehlikeli koridorlarda dalış yapmalarının riskli olduğu uyarısında bulunuyor. Suyun dışarı pompalanarak seviyesinin düşürülmesi çabası için ise şu ana kadar başarılı olmuş değil. Önümüzdeki günlerde özel eğitimli doktorlar, çocukların sağlığını kontrol için mağaraya gidecek. Farklı ekipler ise, mağarada alternatif bir yol bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Milliyet

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