Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 10:15

Madeni 5 TL: Yeni 5 TL demir para çıktı mı?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan madeni 5 TL'lerin tanıtımı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Peki, Yeni 5 TL demir para çıktı mı? 5 TL madeni para tedavüle girdi mi?

Madeni 5 TL: Yeni 5 TL demir para çıktı mı?
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Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 liralar tedavüle girdi.
YENİ MADENİ 5 TL DEMİR PARA ÇIKTI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi.

Yarın tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon adet basıldı.

100. yıl temalı "5 Türk lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz, özel günler anısına bastığı hatıra paraların tanıtımını özel günlerden bir gün önce yapmaktadır." ifadeleri de yer aldı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Bakanlığımızın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılı için 5 TL Madeni Tedavül Hatıra parası basımı gerçekleştirmiştir." denildi.

5 LİRA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı. Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL'nin çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm, ağırlığı da 8,25 gram olacak. Kenarları tırtıllı olan 5 TL'nin dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken, ortada Türkiye yüzyılı logosu konumlandırıldı. Bunun solunda "5" rakamı, altta "TÜRK LİRASI" yazısı ve yazının altında "2023" yer alıyor.

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