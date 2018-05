Luis Suarez 5 dakika sarı kart görmeye çalıştı, başaramadı

Barcelona'nın Girona'yı 6-1 mağlup ettiği mücadelenin son dakikalarında çok tartışılan bir olay yaşandı. Katalan ekibinde sarı kart sınırında olan Luis Suarez'in, sarı kart almak için uğraştığı görüntüler İspanya'da gündeme oturdu.

Barcelona'nın önümüzdeki hafta Las Palmas ile oynayacağı mücadelede cezalı olmaya çalıştığı kaydedilen Uruguaylı oyuncunun, böylece bir sonraki hafta oynanacak Atletico Madrid maçında oynamayı garantilemek istediği kaydedildi. Suarez son 5 dakikada topa elle müdahalede bulunuyor, rakibine sert bir hamle yapıyor ve taç atışını geciktirmeye çalışıyor.













Luis Suárez trying to get a yellow card to avoid suspension for the La Liga clash with Atlético Madrid tops everything - even his hattrick today 😂😂 pic.twitter.com/ZUzi068sw9