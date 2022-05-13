Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi konusunda adı geçen Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı. Ünlü futbol adamı "Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" ifadelerini kullandı.



4 AYLIK MALİYETİ 400 BİN EURO



Luis Campos'un Galatasaray'a 4 aylık maliyetinin 400 bin euro olduğu belirtiliyor. Portekizli futbol adamının görevde kalması halinde yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi isimleri yüksek fiyatlara satacağı ileri sürülüyordu. Campos'un vedasının ardından sportif direktör Pasquale Sensibile ile de kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor.





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