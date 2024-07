Lugano Fenerbahçe maçı Canlı yayın izleme, FB Lugano şifresiz izle linki

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile Fenerbahçe Thun Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından izlenebilecek. Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı. Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin DzekoFenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA listesine daha önce dahil edilen yeni transfer Allan Saint-Maximin ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ile Yusuf Akçiçek'i aldı. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın.İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Alexander Djiku Lugano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho: "Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı mutluyum. Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Yaptığımız her idmandan çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bana adapte olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Tabii ki durumumuz çok kolay değil çünkü oyuncularımız yavaş yavaş bize katıldı. İlk günden beri çalıştığımız oyuncularla çok keyif aldık, Djiku da onlardan biri. Biz hazırlık maçları için değil, bu maçlar için hazırlanıyoruz." "Sadece İstanbul'daki maçı düşünmüyorum, yarınki maç da benim için çok önemli. Buraya kazanmak için geldik." "Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil. Ancak buna adapte olmak zorundayız. Sezon öncesi yaptığımız maçlarda çok kuru zeminlerde oynadık. Ben takımımın yaptığı çalışmalardan ve elimdeki oyunculardan mutluyum. Adapte olacağız." "Lugano teknik direktörüne güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Ona karşılık vermek için söylemiyorum bunu ama ben de onun iyi bir takım yarattığını düşünüyorum. İleride çok iyi bir teknik direktör olacaktır. Lugano benim için çok önemli bir şehir, Inter'de çalışırken çocuklarım burada okula geliyordu."Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadrodaki stoper rotasyonunu değerlendiren Djiku, "Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlarda da büyük oyuncular olur, bu da rekabeti sağlar. Sadece defans oyuncularımız değil bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor." dedi. Lugano'nun iyi bir takım olduğunu söyleyen Djiku, "Lugano iyi bir takım ve geçen sezonu ikinci sırada bitirdiler. Amacımız bütün maçlarımızı kazanmak. İster içeride oynayalım, ister dışarıda oynayalım kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Mattia Croci-Torti, "Geçen sezon 99 puan aldılar. Çok büyük bir takım. Kaliteli bir oyunculara ve hocaya sahip. Biz tabii ki çok dikkatli oynayacağız ama çok motiveyiz. Eminim ki çok iyi bir maç çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Jose Mourinho ile karşılaşacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Croci-Torti, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hocayla karşılaştığım için çok mutluyum. Maça hazırız" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'ye karşı rotasyon yapabileceklerini aktaran İsviçreli teknik adam, "Tabii ki yarınki maçta birkaç değişiklik olabilir. Yorgunluk belirtileri olabilir. Yarın değişikliğe gidebiliriz" dedi. 42 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Yarınki maçtan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'deki seyircilerin çok ateşli olduğunu ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamak istiyoruz. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim hayalimiz Fenerbahçe'yi elemek."İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano'da futbolculardan Mattia Bottani'nin bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Motive ve heyecanlı olduklarını belirten Lugano'nun takım kaptanı Mattia Bottani, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki aramızda da konuştuk. Bu maç için çok motive ve heyecanlıyız. Geçen sezon iyi işler çıkardık. Öyle oynarsak Fenerbahçe'ye karşı da şansımız olur. Mücadeleye hazırız. Biz bir 90 dakika oynadık. Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz" dedi. Bottani, mücadelenin sentetik zeminde oynanacak olmasıyla ilgili, "Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetik çimde oynamaması onlar için zor olabilir" ifadelerini kullandı. Yarın Fenerbahçe taraftarının daha fazla olacak olması hakkında konuşan Bottani, "Lugano'da oynasaydık bizim için çok güzel olurdu. Benim istediğim dolu statta oynamak. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin seyircisi daha sesli olacak ama biz ona da alışığız" diyerek sözlerini noktaladı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında bugün İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun Arena'da TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşma, D-Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi İsviçre ekibinde yardımcı antrenörlük görevine getirilen ve ayrıca İsviçre Milli Takımı'nda video analisti olarak görev yapan Selcuk Sasivari, D-Smart'a açıklamalarda bulundu. Lugano'dan gelen teklifi ve değerlendirme sürecini anlatan Sasivari, "Teklif 2-3 ay önce gelmişti. Biz İsviçre Milli Takımı ile Almanya'daydık. Turnuvada konsantrasyonunun bozulmaması adına sadece telefon görüşmesi yaptık. Lugano Sportif Direktörü ardından Frankfurt'a geldi. Anlaştık. Teklif de çok iyiydi. Takım da son senelerde başarılı olmuştu. Benim için de enteresan bir teklif olduğu için kabul ettim" diye konuştu. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sasivari, "Böyle önemli bir maçta Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımı duyduğumuzda çok sevindik. Zor bir maç olacağını da biliyoruz. İyi hazırlandık. İnşallah bizim için iyi bir maç olur" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli ekibin hazırlık döneminde oynadığı karşılaşmaları analiz ettiklerini aktaran 34 yaşındaki antrenör, "Maçları analiz ettik. Son Strasbourg ve Hull City maçlarını da izledik. Mourinho, dünyadaki en iyi teknik direktörlerden birisi. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük takımı. Zor maç olacağını biliyoruz. Tadic, Dzeko, Szymanski, Osayi-Samuel ve Djiku gibi önemli oyuncuları var. Kendi futbolumuzu oynamak bizim için en önemlisi. Defansta iyi durmalıyız" şeklinde konuştu. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 performansını ve milli takımın bundan sonraki süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Sasivari, "Son turnuvada gayet iyi oynadılar. İlk maçta çok iyi bir oyun ortaya koydular. Avusturya'ya karşı iyi mücadele ettiler. Takım maçtan maça daha da iyi oturdu. Genç futbolcularımız var. Çok sevindik biz de. İleriki senelerde daha da pozitif gideceğini umuyorum" açıklamasında bulundu. Kariyer hedefleriyle ilgili de konuşan Sasivari, şu anda yardımcı antrenörlüğün kendisini geliştirmek adına doğru bir adım olduğunu vurgulayarak, "Çalıştırmak istediğim bir takım var. Hedefim de var. Türkiye Ligi'nde de bir takım çalıştırmak istiyorum. İnşallah bir gün olur" dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Fenerbahçe - Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fransız ekibi Lille'in başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istesiklerini söyleyen Olivier Letang "Geçen sezonu dördüncü bitirdiğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun çok zor olacağını biliyorduk. Dünyanın en büyük kulüp yarışmasında olmak istiyoruz. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en güçlü takımlarından biri gibi görünüyor. İlk maçı deplasmanda, ikimi maçı ise Olimpiyatlar nedeniyle Valenciennes'deki Hainaut Stadı'nda oynayacağız." dedi. Açıklamalarına devam eden Letang "Rüzgarlar aleyhimize olsa bile uçakların rüzgâra karşı havalandığını hepimiz biliyoruz! Bu nedenle bu çift maçlı yüzleşmeyi mümkün olan en iyi koşullarda aşmak için 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde mücadele etmek ve hazır olmak hepimize düşüyor. Johan Cruyff'un dediği gibi, "Hiç bir çanta dolusu biletin maç kazandığını görmedim." Sezon başında bu büyük mücadeleye çıkmaya hazır olalım!" ifadelerini kullandı. Başkan Olivier Letang "Bunlar zaten oynanması gereken belirleyici ve heyecanlı maçlar olacak. Biz iddialıyız ve taraftarlarımızın yanımızda ve arkamızda olacağını biliyoruz! Haydi hep birlikte bu maçlara odaklanalım" diyerek sözlerini noktaladı.