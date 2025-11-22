Liverpool - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Nottingham Forest maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Liverpool ve Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Liverpool - Nottingham Forest maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Liverpool - Nottingham Forest maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZİngiltere Premier Lig'de bu Liverpool, Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Liverpool - Nottingham Forest maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Liverpool - Nottingham Forest maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.