LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 LGS sınavının tamamlanmasının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, lise tercihleri için MEB'in açıklayacağı resmi tercih takvimini bekliyor. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? İşte 2025 LGS tercih süreciyle ilgili beklenen tarih aralığı, tercih adımları.



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.



Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.



NAKİL SÜRECİ



Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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