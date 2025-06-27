Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 16:39 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 16:39

LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın ardından tercih süreci başlıyor. 2025 yılında LGS'ye giren yüzbinlerce öğrenci ve velisi, "LGS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 LGS tercih takvimiyle ilgili güncel bilgiler...

LGS tercih tarihleri 2025: LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
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2025 LGS sınavının tamamlanmasının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, lise tercihleri için MEB'in açıklayacağı resmi tercih takvimini bekliyor. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? İşte 2025 LGS tercih süreciyle ilgili beklenen tarih aralığı, tercih adımları.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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