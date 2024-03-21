'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığıile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı..Devre arasında Union Berlin'den transfer edilen Bonucci, Sarı-Lacivertliler'den ayrılmaya karar verdi.Yeteri kadar süre alamaması nedeniyle huzursuz olan 36 yaşındaki İtalyan yıldızınLeonardo Bonucci'nin Feenrbahçe'ye transfer olma sebebini Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica, İtalyan savunmacının Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıklamıştı. Bonucci'nin Fenerbahçe'de şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve son kez Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok istediği öğrenildi.Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta toplam 379 dakika süre bulabildi. 37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1 asist üreterek skora etki etti.