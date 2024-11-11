Haber Tarihi: 11 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 16:29

KYK kredi ve bursu ne zaman yatar, yatacak? 2024 - 2025

KYK kredi ve bursu tarihleri merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesi ardından ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK toplu ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK kredi ve bursu ne zaman yatar, yatacak? 2024 - 2025
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, ödeme tarihlerini merak etmeye başladı. Peki, KYK bursları ne zaman hesaplara yatacak? KYK toplu ödeme yapılacak mı?

KYK Burs ve Kredi Ödeme Tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan burs ve öğrenim kredisi, eğitim süresince maddi destek sunmayı amaçlıyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ödeme tarihlerini araştırıyor. Yeni burs/kredi almaya başlayan öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başından (ekim ayından itibaren) ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10'u arasında hesaplara aktarılıyor.

Toplu Ödemeler Yapılacak mı?

Geçen yıl, burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, hak kazanan öğrencilere üç aylık toplu ödeme yapmıştı. Ancak bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Beklentiler, ekim ayından itibaren başlayan üç aylık burs/kredinin aralık ayı itibarıyla toplu olarak hesaplara yatırılması yönünde.


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