KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR (2023 E-DEVLET) | GSB KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor?

KYK burs başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan KYK burs başvurusu için öğrenciler araştırmalara hız kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12 Ekim'de 'KYK burs başvuru tarihleri başladı' duyurusunda bulundu. KYK burs başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, GSB KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte KYK burs başvuruları ile ilgili detaylar...Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerçekleştirilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin uzun zamandır bekleyişi sona erdi. KYK 2023-2024 eğitim dönemi için burs başvurularını başlattı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs başvuruları nasıl yapılır? Burs başvuruları ne zaman bitiyor?İşte detaylar...Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı duyuruda şu açıklamalara yer verdi:Sevgili gençler,GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı!Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz.Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…Öğrencilerin uzun zamandır beklediği KYK burs başvruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.* Ön lisans öğrencileri,* Lisans öğrencileri,* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,burstan yararlanabilmektedir.Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.Burstan Yararlanamayacak Olan ÖğrencilerKurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,* Yabancı uyruklu öğrenciler,* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,KYK'dan burs almak isteyen öğrencilerin bir diğer merak ettiği konu ise, KYK burs ücretleri. 2023-2024 yılının Ocak ayı itibariyla KYK burs ve kredileri, artış ile 1250 Türk Lirası olarak belirlenmişti.KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TLKYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TLKYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL