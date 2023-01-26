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"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Bedir" karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Levent Güner'den kötü haber geldi. Oyuncuyla ilgili haberi Zafer Algöz duyurdu. Peki, Kurtlar Vadisi Bedir öldü mü? Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner neden öldü?"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Bedir" karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Levent Güner (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Zafer Algöz, acı haberin ardından Twitter sayfasında "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.Televizyon ve sinema kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Levent Güner, tiyatro oyunları ile kariyerini sürdürüyordu. Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu.Levent Güner, 14 Haziran 1964'te dünyaya geldi.Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan Levent Güner, 2003-2005 arasında Kurtlar Vadisi'nde Bedir karakterine hayat verdi.Eski Bir Sevda adında bir albümü bulunan Levent Güner, Mem û Zîn, Böcek, Aylaklar, Dudaktan Kalbe,Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek adlı dizilerde rol aldı.