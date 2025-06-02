Kurban Kesen Kişi Traş Olabilir mi? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, kurban kesen kişinin traş olması herhangi bir sakınca oluşturmamaktadır. Kurban kesme işlemi, bir ibadettir ve bu ibadetin yerine getirilmesi için herhangi bir şart aranmamaktadır. Dolayısıyla, kurban kesen kişi ister traşlı olsun ister traşsız, ibadetini yerine getirmiş sayılır.

Ancak, bazı geleneksel inanışlara göre, kurban kesen kişinin bayramın sonuna kadar traş olmaması gerektiği savunulmaktadır. Bu inanışın herhangi bir dini dayanağı bulunmamakla birlikte, bazı kişiler tarafından hala uygulanmaktadır.

Sonuç olarak, kurban kesen kişinin traş olup olamayacağı dini bir açıdan herhangi bir sakınca oluşturmamaktadır. Bu durum tamamen kişinin kendi tercihine bırakılmıştır.

Kurban Bayramı'nı tüm İslam alemine kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.