Kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı? 2024

Berberler ve kuaförler yurdun pek çok bölgesinde haftanın 6 günü hizmet veriyor ancak bazı kuruluşların tüm hafta boyunca açık olduğu da görülüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile kuaför, berber ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiş, kapalı olacak günlerin ise valilikler tarafından belirleneceği kaydedilmişti. Peki, berberler ve kuaförler hangi gün kapalı? Pazar günleri kapalı mı?" İşte ayrıntılar…

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz 2024 itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos 2022 tarihinde alınan kararda, sektör paydaşlarının Bakanlığa ilettikleri talep ve önerilerin etkili olduğu anımsatıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde de ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına ilişkin karar alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda, belirtilen işletmelerin kapalı olacağı günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada,

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına ilişkin düzenleme 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdi. Ülke genelinde bu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak, düzenlemeye uymayanlar idari yaptırım ile karşı karşıya kalacak.

Ancak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapalı olacağına ilişkin kararı il valilikleri verecek. Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu illerde berber ve kuaförlerin hangi günler kapalı olacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili açıklamalar valiliklerden bekleniyor.