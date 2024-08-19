Haber Tarihi: 19 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 10:26

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM takvimine göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sınavı sonuç tarihi

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2024 KPSS ne zaman açıklanacak?
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KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta Cuma günü ilan edilecek olan KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İşte KPSS sonuçları hakkında güncel bilgiler.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans oturumları sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2024 yılında 2024-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2024 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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