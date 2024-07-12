KPSS sınav giriş belgeleri renkli mi olmalı, zorunlu mu?

1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu KPSS sınavına az bir süre kalmasıyla beraber adaylar giriş belgelerini hazırlıyor. İlk oturum 10.00'da başlarken ikinci oturum 14.30'da başlayacak.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre renkli veya siyah beyaz olması bir zorunluluk değil. Açıklama ise şöyle:

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır."

Pazar günü yapılacak olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 10.00'da başlarken 130 dakika sürecek.

İkinci oturum Lisans Eğitim Bilimleri alanı 14.30'da başlayıp 100 dakika sonra sona erecek.

Alan Bilgisi 1. oturumu 20 Temmuz olurken 2. gün oturumu 21 Temmuz'da yapılacak.

ÖABT ise 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS sınavına 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise sınava kısa süre kala şu sözleri söyledi:

"81 il ve KKTC Lefkoşa'da yapılacak KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonu başlıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız.

14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak"