Haber Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:06

KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Memur olabilme hayaliyle sınava giren ve sonuçların açıklanması için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevirmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2024 KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı)
Abone Ol
2024 KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirmişti. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler sonuç sorgulama adresinden KPSS lisans sonuçlarını öğrenebilecek.

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun "A" olarak verilen cevabının "C" olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı'ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlandı.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

KPSS 50,51,52,53,54,55 puanla nereye girilir? 2024 Gündem KPSS 50,51,52,53,54,55 puanla nereye girilir? 2024
KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir? 2024 Gündem KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir? 2024
Dursun Özbek'ten bilet iddiasına cevap! Galatasaray Dursun Özbek'ten bilet iddiasına cevap!
Sivasspor'da Keita Balde takıma alıştı! Sivasspor Sivasspor'da Keita Balde takıma alıştı!
Beşiktaş'ta sol beke iki yeni hedef! Beşiktaş Beşiktaş'ta sol beke iki yeni hedef!
KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2024: KPSS hemşirelik puan türü nedir, hemşireler hangi KPSS puanı ile atanıyor? KPSS hemşirelik taban puanları Gündem KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2024: KPSS hemşirelik puan türü nedir, hemşireler hangi KPSS puanı ile atanıyor? KPSS hemşirelik taban puanları
Sivasspor'un gizli kahramanları: Charisis ve Azizbek Sivasspor Sivasspor'un gizli kahramanları: Charisis ve Azizbek
Luka Stankowski, Gaziantep FK'nın elini kolunu bağladı. Gaziantep FK Luka Stankowski, Gaziantep FK'nın elini kolunu bağladı.
Kayserispor'da Ali Çamlı ve Berna Gözbaşı arasında gerginlik sürüyor! Mondihome Kayserispor Kayserispor'da Ali Çamlı ve Berna Gözbaşı arasında gerginlik sürüyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan 4 oyuncu istedi
2
Yıldız oyuncular, Okan Buruk'a tepkili
3
Alman hakem, Galatasaraylı oyuncularla ne konuştu? Perde arkası
4
Galatasaray'da kadro değişiyor
5
Wolverhampton'dan Wilfried Zaha harekatı!
6
Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
7
Fenerbahçe'de sıradaki iki ayrılık

SON HABERLER

yukarı ok