Haber Tarihi: 17 Temmuz 2023 16:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 16:18

Koza Altın (KOZAL) satılacak mı? 2023

Körfez ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "2023'ü fırsat yılı olarak görüyoruz, ilişkilerimizin sağlam temelini geniş bir işbirliğine yaymayı arzu ediyoruz" dedi. Peki, Koza Altın (KOZAL) satılacak mı? 2023

Koza Altın (KOZAL) satılacak mı? 2023
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Koza Altın (KOZAL), Türkiye'de maliki olduğu 43 adet gayrimenkulü Koza - İpek Holding'e satacak.
KAP açıklaması şöyle:

Şirketimizin Türkiye'de maliki olduğu 43 adet gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin, şirketin esas faaliyetlerine katkısının az olması (%0,01) ve nakit akışında sağladığı faydanın yapılan giderlere göre düşük kalması nedeniyle,

Atıl ve faaliyet dışı gayrimenkullerin nakde dönüştürülerek şirket faaliyetlerinin finansmanına özgülenmesi, verimsiz aktiflerin yatırıma dönüştürülmesiyle verimliliğin ve karlılığın artırılması amacıyla,

SPK lisanlı Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin hazırlamış olduğu değerleme raporuna istinaden, net defter değeri 30.429.997 TL olan gayrimenkullerin, 368.225.000 TL toplam satış bedeli üzerinden, Koza - İpek Holding A.Ş.'ye satılmasına, her iki şirketin Yönetim Kurulu'nun yazılı talebine istinaden, 29.03.2023 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu karar vermiştir.

"Biz neyin satılıp neyin satılmayacağınız çok iyi biliriz"

Körfez turu ile ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan şunları kaydetti:

Yatırım ve finans boyutu var bu ziyaretlerin. Oralarda ve ülkemizde yatırımlar söz konusu. Cevdet ve Mehmet beyin ziyaretlerinde bu yatırımların sinyalini aldık. Mehmet Bey Hindistan'da. Oradan Katar'a kendisi de yetişecek. Savunma sanayinde, alt üst yapı yatırımlarında bu üç ülkenin Türkiye'ye ciddi bir yatırım imkanı olacak. Bunun yanında da bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alması olacak. Bazı cambazların söylediği gibi BOTAŞ'ı satıyorlar, şu oluyor bu oluyor, böyle bir şey yok. Biz neyin satılıp neyin satılmayacağınız çok iyi biliriz


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