Haber Tarihi: 08 Kasım 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 15:16

Kopenhag Manchester United maçı canlı izle şifresiz Exxen izle

Kopenhag Manchester United maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Kopenhag Manchester United maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunun dördüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Kopenhag Manchester United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kopenhag Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kopenhag Manchester United maçı canlı izleme detayları

Kopenhag Manchester United maçı canlı izle şifresiz Exxen izle
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UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Kopenhag Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Jacob Neestrup yönetimindeki Kopenhag, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kopenhag Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kopenhag Manchester United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
KOPENHAG – MANCHESTER UNİTED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ

KOPENHAG – MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE



KOPENHAG - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

KOPENHAG - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester United 1-0 galip ayrılmıştı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

7 Kasım Salı

20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter

 
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