Kopenhag Manchester United maçı canlı izle şifresiz Exxen izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Kopenhag Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Jacob Neestrup yönetimindeki Kopenhag, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kopenhag Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kopenhag Manchester United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Manchester United 1-0 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter