Kopenhag - Başakşehir Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz Mi? | Kopenhag - Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kopenhag - Başakşehir maçına artık saatler kaldı. Kopenhag - Başakşehir maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri de netleşiyor. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kopenhag - Başakşehir maçının tüm detayları...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi Kopenhag ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Başakşehir'in bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, Başakşehir'in Avrupa'daki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kopenhag ile Başakşehir arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da Konferans Ligi'nde üst tur hedefleri için büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 23:00'te ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

Kopenhag - Başakşehir maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak bu kritik maç, 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Başakşehir, güçlü rakibi Kopenhag'ı karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Kopenhag - Başakşehir karşılaşması, UEFA Konferans Ligi'nde üst tur hedefleyen iki ekibin mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Bu rehberde, maça dair kanal bilgileri, canlı yayın detayları ve maç saati gibi tüm bilgileri bulabilirsiniz.





: Trott, Gocholeishvili, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Diks, Lerager, Delaney, Elyounoussi, Achouri, Cornelius, Claesson.: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Figueiredo, Piatek.Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda İspanya'nın Real Betis takımıyla 1-1 berabere kaldı.Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 59. karşılaşmasını oynayacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'daki 58 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.Avrupa'da 84 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 83 gole engel olamadı.RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 9. sınavını verecek.Atan ile Avrupa'da oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşma sonunda ise sahadan mağlup ayrıldı.Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde 8 maçta 17 gol sevinci yaşarken kalesindeki 8 gole engel olamadı.Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 mağlup etti.Atan'ın kulübede olduğu 3. maçta Gürcistan deplasmanında Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yenen İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 mağlup etmeyi başardı.Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1, deplasmanda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi.Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 30. deplasman maçına çıkacak.Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda oynadığı 29 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.Deplasmandaki 29 maçta 38 gol atan Başakşehir, 52 gol sonrası da topu ağlarından çıkardı.RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 gol sevinci yaşadı.Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında Visca'yı takip ediyor.Krzysztof Piatek ve İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken Berkay Özcan, 4 gol kaydetti. Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler ve Youssouf Ndayishimiye 3'er, Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Davidson, Joao Figueiredo ve Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 14 golüne ise Hamza Güreler, Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.Avrupa'da ilk kez 2015-16 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.UEFA Avrupa Ligi 2016-17 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.RAMS Başakşehir, 2017-18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken sahasında 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olarak aldı. İstanbul ekibi, 2024-25 sezonunda da Sloven ekibi Celje'ye 5-1 kaybederek Avrupa kupalarında kalesinde ilk kez 5 gol gördü.Turuncu-lacivertliler, 2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.İstanbul ekibi, 2020-21 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ligdeki ilk puanlarını da kazandı.İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun 5. maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.RAMS Başakşehir, 2022-23 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen turuncu-lacivertliler, Gent'e elendi.Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-25 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.