Köpeklerin Kan Tahlillerine Hangi Durumlarda Bakılır?

MR, idrar ve dışkı yolu ile alakalı mikrobiyolojik tetkikler, mikroskobik gözlem ve röntgen gibi başvurulan farklı yöntemler de vardır. Veteriner hekimlerin yapmış oldukları fiziki muayene sonrasında da hastalıkların teşhisi yapılabiliyor. Özellikle hayvanlardaki deri hastalıklarının teşhisi fiziki muayeneler sonrasında konulabiliyor. Peki, kedilerde kan sayımı uygulaması neden ve nasıl yapılmaktadır? İşte merak edilen ayrıntıların tamamı!Köpekler için uygulanan kan tahlillerinden bir tanesi hemogram adı verilen kan sayımı uygulamasıdır. İnsanlar için de çok sık başvurulan bu yöntemler köpekler için de önemli. Kan hücrelerinin sayıları değerlendirilerek ve kan hücrelerinin şekilleri ne bakılarak çok sayıda hastalığın oluşumu hakkında detaylı bilgi sahibi olunabiliyor. Burada kapsamlı bir şekilde kan sayımının yapılması şarttır!Köpeklerde görülen kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık gibi durumların sebepleri kan sayımı uygulaması sayesinde ortaya çıkarılıyor. Kan sayımı ile tespiti yapılacak olan sağlık sorunları arasında şunlar bulunuyor; yoğun derecedeki kan kayıpları, çeşitli enfeksiyonlar ve bağışıklık sisteminden kaynaklı olan sorunlar vardır. Ayrıca kan sayımı tahlillerinin köpekler için özel olarak uygulanan check-up programlarında da yapılabilmesi mümkün bir durumdadır.Köpekler için veteriner hekim tarafından tam kan sayım isteği talep edilmiş ise genel olarak bunun asıl sebebi kansızlık problemidir. Dışkılama ya da benzeri pek çok durum ile karşılaşıldığında köpeklerde kansızlık oluşabiliyor. Kansızlık ile ilgili bir düşünce oluştuğunda hemogram tekniğine başvuruluyor. Çok kısa süreler içerisinde bu tetkik sonuçlanabiliyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde sonuçlar veteriner hekimi ulaşıyor. Ayrıca aşılama öncesinde de hemogram tetkikleri yapılması önemli.Pek çok canlıda da olduğu gibi köpeklerin vücudunda da enfeksiyonlar ile mücadele içerisinde olan bir takım hücreler alınıyor. Bu hücrelere beyaz kan hücreleri adı veriliyor. Vücuttaki Beyaz kan hücrelerinin fazla olması köpeğin vücudunda Bir enfeksiyon bulunduğu anlamına geliyor. Enfeksiyonun olup olmadığını anlamak amacıyla Beyaz kan hücrelerinin durumuna bakmak için kan tahlili gerekiyor.Anemi diğer adı ile kansızlık problemleri veteriner hekimin köpeklere yapmış olduğu kan tahlilleri ile ortaya çıkıyor. Kansızlık olup olmadığı hemoglobin değerlerine bakarak ortaya çıkar. Kırmızı kan hücreleri arasında bulunan hemoglobinler protein yapılıdır. Olması gerektiği değerin altında çıkan sonuçlarda köpeğiniz de annemi olduğu anlaşılır.Köpeklerde vitamin eksiklikleri de kan tahlili yapılması ile ortaya çıkan sağlık sorunları arasında bulunuyor. Ne kadar düzenli ve dengeli beslenirse beslensin köpeklerde kronik hastalıklar varsa vitamin eksiklikleri olabiliyor. Genellikle beslenme eksiklerinden kaynaklı olarak çoğu köpek d vitamin eksikliği bulunur. Köpeğin vitamin takviyesi alıp almadığına kan tahlili sonucuna bakılarak karar verilir.Veteriner hekim vitamin eksikliği bulunan köpeğin hangi vitamine ihtiyacı olduğunu kan tahlili değerlerine bakarak belirleyecektir. Köpeğinin için uygun olan vitamini hangi markada ve hangi dozda alınması gerektiğini yine veteriner hekim karar verecektir. Yavru köpekler için kullanılan vitaminler yetişkin köpekler için kullanılmıyor olabilir. Köpeğin yaşına ve cinsine bağlı olarak kullanması gereken vitaminler kan tahlillerinin sonuçlarına bakarak kararlaştırılır. Düzenli aralıklar ile kan tahlili yaptırmak ileride riskli durumlar oluşmasını engeller.