Haber Tarihi: 13 Ocak 2025 19:30 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 19:30

Konyaspor Fenerbahçe maçı HD izle canlı, FB Konya Canlı bein sports linki

Konyaspor Fenerbahçe maçı reklamsız kesintisiz HD bein Sports linki | Konyaspor Fenerbahçe maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Konyaspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izleme detayları

Konyaspor Fenerbahçe maçı HD izle canlı, FB Konya Canlı bein sports linki
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Konyaspor Fenerbahçe maçı linki! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe Kasımpaşa Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI VAR HAKEMİ


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.  Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.  Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor XI: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Oğulcan, Prip, Aleksic, Pedrinho, Ndao, Umut Nayir.

Fenerbahçe XI: Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert; Bartuğ, Fred; Tadic, Szymanski, Kostic; En-Nesyri



Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz. Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

Samet ve Szymanski sınırda

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında. Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir. Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek. Sarı-lacivertli ekipte kart ceza sınırındaki bir diğer isim Sebastian Szymanski. Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, maçta kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 47. randevuda

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak. İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Deplasmanda da üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi. İki takımın ligde oynadığı son maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki takım arasındaki en gollü maç geçen sezon oynandı

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 46 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti. Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe, bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı. Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

Fenerbahçe son 10 lig maçında 5 kez kazandı

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.

 

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