Haber Tarihi: 22 Ekim 2025 19:02 -
Güncelleme Tarihi:
22 Ekim 2025 19:02
Konyaspor Beşiktaş maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Konyaspor Beşiktaş maçı canlı bein Sports linki | Konyaspor Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Konyaspor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları
Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti. Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER RAFA SILVA'DA
Ligde sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında bugün saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş'ta gözler, son 1 yılın skor anlamında en üretken ismi Rafa Silva'da olacak. Gençlerbirliği karşısında Cengiz Ünder'e asist yaparak skora katkıda bulunan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmanda en önemli kozu olacak. Eyüpspor maçında 1, Kayserispor karşısında 3, Kocaelispor sınavında ise 1 kez ağları sallayan 32 yaşındaki maestronun Trendyol Süper Lig'de toplam 5 golü bulunuyor. Rafa Silva ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's maçlarında 2 gol pası vermişti.
BEŞİKTAŞ İÇİN SIRAT KÖPRÜSÜ
Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalan Beşiktaş, olası bir puan kaybında ekim ayında şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak. Futbolda Avrupa kupalarındaki maçların heyecanı yaşanırken Beşiktaş'ın derdi başka... Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki erteleme maçında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Milli ara sonrası Gençlerbirliği karşısında evinde şok bir yenilgi alan Kartal'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Galibiyetin öyle bir değeri var ki; siyah-beyazlılar daha ekim ayında şampiyonluk yarışında "Ya tamam, ya devam' diyecek. Çünkü yenilgisiz lider Galatasaray ile Beşiktaş arasında 12 puan fark var. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, Konya sınavına moralsiz hazırlandı. Yalçın, kötü günlerin büyümesini engellemek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var. Siyah-beyazlı kulübünün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.
GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU
Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı. Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI
Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu. Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
KONYASPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 49. MAÇI
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak. Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.
