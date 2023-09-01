Konferans Ligi kura kura çekimi EXXEN canlı izle TV 8,5 izle | Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kura çekimi izle

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, BallkaniUEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek gruplara yükselmeyi başardı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu'nda gruplarda yer alacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapıyor.Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, LensGrup maçlarının tarihleri şu şekilde:1. Maç Günü: 19-20 Eylül2. Maç Günü: 3-4 Ekim3. Maç Günü: 24-25 Ekim4. Maç Günü: 7-8 Kasım5. Maç Günü: 28-29 Kasım6. Maç Günü: 12-13 Aralık