Konferans Ligi kura kura çekimi EXXEN canlı izle TV 8,5 izle | Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kura çekimi izle
Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 15:57 -
Güncelleme Tarihi:
01 Eylül 2023 15:57
Konferans Ligi kura kura çekimi EXXEN canlı izle TV 8,5 izle | Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kura çekimi izle
Konferans Ligi kura (ŞL) kura çekimi canlı izle TV 8,5 2023 | UEFA Konferans Ligi kura çekimi izle... İZLE UEFA Konferans Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselmesinin ardından netlik kazandı. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde ise 3 takımımız yarıştı. Geçtiğimiz hafta play-off ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam rakipleriyle rövanş oynadı. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli olacak. Peki, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile, Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımı ile, Fenerbahçe ise Hollanda temsilcisi Twente ile bu akşam rövanş karşılaşmasına çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerini yenerek gruplara kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti. Peki, 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…
KONFERANS LİGİ KURA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE TV 8,5
UEFA KONFERANS LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ 2023-2024 NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAPILACAK?
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.
Canlı kura çekimi Tv8,5 kanalından naklen yayınlanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
UEFA KONFERANS LİGİ BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLER
Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması 8 gruptaki 32 takımdan oluşacak. Gruplar, play-off turunun 22 kazananı ve Avrupa Ligi play-off turunda elenerek gelen 10 takımın katılmasıyla oluşturulacak. Gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna, 2. sırada tamamlayan 8 takım ise play-off turuna katılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE TV8 2023
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek gruplara yükselmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu'nda gruplarda yer alacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapıyor.
Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.
Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;
1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow
4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, Lens
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:
1. Maç Günü: 19-20 Eylül 2. Maç Günü: 3-4 Ekim 3. Maç Günü: 24-25 Ekim 4. Maç Günü: 7-8 Kasım 5. Maç Günü: 28-29 Kasım 6. Maç Günü: 12-13 Aralık