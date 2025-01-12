Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden çıktı mı, neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti Nilay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Show TV'nin her hafta cuma akşamları yayınlanan dizisi Kızılcık Şerbeti son bölüme yangın sahnesi damga vurmuştu. Üç oyuncunun ayrılacağı kesinleşen dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in paylaşımı kafaları karıştırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrıldı mı, Feyza Civelek neden ayrıldı? İşte, detaylar...



KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLDÜ MÜ?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine izleyiciyi derinden etkiledi. Nilay'ın sağlık durumu kötüleşirken, Mustafa'nın "Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri izleyiciyi endişelendirdi. Hastane sahnelerinde Sevtap'ın "Gitti kızım, gitti. Doyamadım kızıma" sözleri ise Nilay'ın hayatını kaybettiğini işaret ediyor. Küçük Abdullah'ın "Anne" diye haykırması ise duygusal anlar yaşattı. Nilay karakterinin ölüm sahnesiyle diziden ayrıldığı düşünülüyor, ancak bu durumun hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sosyal medya paylaşımıyla ayrılık sinyalleri verdi. "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" diyen oyuncu, diziden ayrılma nedenine dair açıklama yapmadı. Ancak iddialara göre, hikayenin dramatik ilerleyişi gereği karakterin vedası planlandı.

Kızılcık Şerbeti'nde kimlerin vefat ederek diziden ayrılacağı yeni bölümde belli olacak. Konuya ilişkin bir detay gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.