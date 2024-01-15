Haber Tarihi: 15 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:08

Kızıl Goncalar ne zaman, hangi gün, bugün var mı? | Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kızıl Goncalar ne zaman, hangi gün, bugün var mı? | Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? FOX TV'de her hafta pazartesi akşamı seyircisiyle buluşan Kızıl Goncalar bu akşam TV yayın akışında yer almıyor. Geçtiğimiz hafta da ekranlara gelmemesi sebebiyle "Kızıl Goncalar bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Dizinin izleyicileri Kızıl Goncalar 3. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 15 Ocak 2024 FOX TV yayın akışı ile Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Kızıl Goncalar ne zaman, hangi gün, bugün var mı? | Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?
Abone Ol
Kızıl Goncalar bitti mi, yeni bölüm neden yok sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Bu sebeple Kızıl Goncalar 3. bölüm tarihi de dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. 15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı kanallar tarafından paylaşılıyor. Fox TV'de bu akşam yayınlanacak program ve diziler de yayın akışı listesiyle belli oldu. Peki Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar 3. bölüm ne zaman? İşte 15 Ocak 2024 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yayın akışında yer almıyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ise şu şekildeydi;

"Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncaların yayınını yapamıyoruz."

FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yerine RTÜK zorunlu yayını ekranlara gelecek.

KIZIL GONCALAR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 3. yeni bölümüyle 22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

15 OCAK 2024 FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)

22.15 Yabani

01.45 Adım Farah

04.00 Kefaret

06.00 Her Yerde Sen

KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Levent ve Meryem'in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar.

Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna'nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

Levent, Cüneyd'in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep'in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem'i geri dönülemez bir yola sokacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Aboubakar için takas açıklaması! Beşiktaş Beşiktaş'tan Aboubakar için takas açıklaması!
Allahyar Sayyadmanesh, Hull'a veda ediyor Hull City Allahyar Sayyadmanesh, Hull'a veda ediyor
Valentin Rosier ayrılığın eşiğinde Beşiktaş Valentin Rosier ayrılığın eşiğinde
Sofiane Feghouli: ''Hedefimiz turnuvayı kazanmak'' Afrika Kupası Sofiane Feghouli: ''Hedefimiz turnuvayı kazanmak''
Manchester United'dan Neves'e 120 milyon euro! Manchester United Manchester United'dan Neves'e 120 milyon euro!
Faruk Koca'dan 'Pişman mısınız?' sorusuna cevap! Ankaragücü Faruk Koca'dan "Pişman mısınız?" sorusuna cevap!
Kızıl Goncalar ne zaman, hangi gün, bugün var mı? | Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Gündem Kızıl Goncalar ne zaman, hangi gün, bugün var mı? | Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?
Murat Sancak'tan sitemli transfer açıklaması Adana Demirspor Murat Sancak'tan sitemli transfer açıklaması
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'dan hakemlere tepki Spor Toto 1. Lig Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'dan hakemlere tepki
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sagiv Jehezkel kararı: Sınır dışı!
2
Galatasaray, Jorginho için çare arıyor!
3
Fenerbahçe'den Martial'e yeni teklif
4
Carlo Ancelotti: "Arda daha fazla süre alacak"
5
Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu!
6
Antonio Rüdiger: "Arda Güler'e 'Arda Abi' diyoruz"
7
Galatasaray - Kayserispor: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

yukarı ok