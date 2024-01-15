Kızıl Goncalar ne zaman, hangi gün, bugün var mı? | Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kızıl Goncalar bitti mi, yeni bölüm neden yok sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Bu sebeple Kızıl Goncalar 3. bölüm tarihi de dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. 15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı kanallar tarafından paylaşılıyor. Fox TV'de bu akşam yayınlanacak program ve diziler de yayın akışı listesiyle belli oldu. Peki Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar 3. bölüm ne zaman? İşte 15 Ocak 2024 Pazartesi FOX TV yayın akışı...



KIZIL GONCALAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?



FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yayın akışında yer almıyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ise şu şekildeydi;



"Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncaların yayınını yapamıyoruz."



FOX TV'de bu akşam Kızıl Goncalar dizisi yerine RTÜK zorunlu yayını ekranlara gelecek.



KIZIL GONCALAR 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 3. yeni bölümüyle 22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.



15 OCAK 2024 FOX TV YAYIN AKIŞI



08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat



10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün



12.00 Yasak Elma



13.30 En Hamarat Benim



16.30 Kızıl Goncalar



19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber



20.00 RTÜK Zorunlu Yayın: Belgesel (Kızıl Goncalar Yerine)



22.15 Yabani



01.45 Adım Farah



04.00 Kefaret



06.00 Her Yerde Sen



KIZIL GONCALAR 2. BÖLÜM ÖZETİ



Levent ve Meryem'in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar.



Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna'nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.



Levent, Cüneyd'in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep'in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem'i geri dönülemez bir yola sokacaktır.

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