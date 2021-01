Kırmızı Oda yeni bölüm Cuma 29 Ocak 2021 TV8 canlı yayın

Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve Kırmızı Oda canlı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm full izle youtube son bölüm 29 Ocak 2021 Cuma detayları belli oldu. Kırmızı Oda yeni bölüm 22. bölüm izle, yeni bölümüyle Kırmızı Oda detayları 29 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara dönüyor. Meraklı izleyicileri tarafından soluksuz izlenen Kırmızı Oda 22. bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi sorular cevabını buldu.Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım'la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk'u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk'u kliniğe getiriyor.Boncuk (Burcu Biricik) Can'dan bir veda mektubu alır. Mektupta Can'ın son bir kez onunla görüşmek istediğini okuyan Boncuk evden kaçmaya çalışır. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım'ın kapısını çalar ve babası Erhan'ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz'un (Bora Koçak) peşine düşer.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanKırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine Burcu Biricik'in canlandırdığı karakterdir. Çok sevilen karakter Boncuk'u Burcu Biricik canlandırmaktadır.Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir."Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.Kırmızı Oda (Tuna) – 20207. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019Kelebekler (Hatice) – 2018Sibel (Feride) – 2018Gülperi (Kader) – 2018 / 2019Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi canlı yayın, son bölüm ve 21. bölüm olarak ekranlara geliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen ve çok sevilen Kırmızı Oda son bölüm canlı yayın TV8 üzerinden yayınlanacak. Bu özel dizide insanlar kendilerinden bir parça bulmakla birlikte Kırmızı Oda Son bölüm, Kırmızı Oda yeni bölüm izle, Kırmızı Oda canlı izle TV8 seçeneklerini barındırıyor.Seyircisi bol olan dizilerden Kırmızı Oda her Cuma olduğu gibi bu Cuma da yeni bölümüyle TV8 ekranlarında canlı izle seçeneğiyle yayınlanacak. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda 22 Ocak 2020 Cuma günü ekranlara geliyor.KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?Kırmızı Oda 22. bölüm izle seyircisi ile Cuma günü buluşuyor. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 22. bölümü televizyonda yayınlanıyor.