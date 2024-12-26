Kerem Aktürkoğlu nişanlandı mı? Kerem Aktürkoğlu nişanlısı kim?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerindeki başarısının yanı sıra bu sefer özel hayatıyla isminden söz ettirdi. Ünlü futbolcu evlilik hazırlıkları yaptığı haberleriyle gündeme geldi.



KEREM AKTÜRKOĞLU NİŞANLADI MI?



Başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu dün akşam elinde çiçeklerle kız istemeye gitti. Evlilik için ilk adımı atan Kerem Aktürkoğlu 24 Aralık Çarşamba günü Ceren Azak ile nişanlandı.



Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'de düzenlenen sade bir törenle söz yüzüğü taktı. Bu özel anlarda Aktürkoğlu'na yakın arkadaşı ve Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün'de vardı.



KEREM AKTÜRKOĞLU KİMİNLE NİŞANLANDI?



28 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun evlenme kararı aldığı kişinin Ceren Azak olduğu bilgisine ulaşıldı.



Çiftin evlilik haberi, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun kalp ve yüzük emojisiyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kocaeli'de gerçekleşen söz töreni, çiftin yakın çevresi katıldı.



CEREN AZAK KİMDİR?



Ceren Azak, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisidir. Mesleği ile göz önünde olmayı tercih eden Azak'ın, sosyal medya hesaplarında aktif değildir.



Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ceren Azak hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Kerem Aktürkoğlu ile sözlenen Ceren Azak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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