Kedi Kumu Temizliği Nasıl Yapılır?

Sıcak hava etkisi ile beraber kumdan gelen yükselen kötü kokular kedilerin ve bizim rahatsızlık yaşamamıza neden oluyor. Oysaki kedi kumu yeterince, düzgün şekilde ve düzenli aralıklar ile temizlendiği zaman kötü kokunun ortadan kalktığını görebileceksiniz. Ayrıca bu noktada doğru kum kabı ve doğru kum seçmek çözümsüz gibi görünen bu sorunu kolayca ortadan kaldırmanıza olanak sağlayacaktır.Kedi kumlarının kötü kokmasının nedenlerinden bir tanesi de kum kabının içerisinden etrafa kumların yayılmasıdır. Kum kabının ön tarafına oluklu bir kedi kumu paspası yerleştirdiğiniz zaman bu paspası temiz tuttuğumuz zaman kötü kokunun büyük oranda azaldığını görebilirsiniz. Etrafa yayılan kumları gördüğünüz zaman hemen temizliğe bilmek için kum kabının yan tarafında bir el süpürgesi ya da faraş bulun durursanız sizin için büyük bir kolaylık olacaktır.İlk olarak yapmanız gereken şey doğru kedi kumu seçmek olmalıdır. Kedi dostunuzun alışkanlıklarını göz önüne alarak ve sizin temizlik alışkanlığınızı en uygun olan kedi kumunu tercih ederek sorunlarınızda çözüm bulmaya başlayabilirsiniz. Kristal olan, toprak laşma yapan, kalın ya da ince taneli olan kedi kumlarını kullanmanız daha doğru bir tercih olacaktır.0 geri dönüştürülmüş olan kâğıttan üretilen, toz kaldırmayan, içerisindeki tanecik ağırlığının 2 katına kadar olan sıvıyı emen ve kötü kokuları hapsetmeye yardımcı olan pek çok kedi kumu vardır. Bu tür kedi kumları sayesinde temizlik daha kolay olacaktır.Kedi kumu değiştirdikten hemen sonra çöp kutunuzda kötü koku hissetmeniz olası durumlar arasında yer alıyor. Pis olan kedi kumunu çöp poşetine koyduktan sonra hemen atabilirsiniz ya da hemen çöpü çıkarmayacak sanız hava alan bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ancak çöp poşetinin ağzını çok sıkı bir şekilde kapatmanız gerektiğini unutmayın.Ne yaparsanız yapın kedi kumundan gelen kötü kokuları alabiliyorsanız kum kabına yaklaşık olarak 2 ya da 3 cm kum doldurarak bu kumu günaşırı olarak yenileyebilirsiniz. Böylece kötü kokuların çıkmasına fırsat kalmadan kum kapılarınızı temizleyebilirsiniz. Kedi kumu temizliğini yaparken maske takabilirsiniz. Maske takma tercihinde bulunmuyorsanız bile kum taneciklerini direkt olarak solumaya özen göstermeniz gerekiyor. Kumların içerisindeki toz zerrecikleri bir takım alerjik reaksiyonlara yol açabilir.Kedinizin kum kabına yaklaşık 5 cm kalınlığa sahip olan kumu koyduktan 1 hafta sonra düzenli olarak değişim yaptığınızda koku sorununuz olmayacaktır. Konumunuzu pislendiği anda gün aşırı olarak kakalardan ve idrardan arındırabilirsiniz. Tabii ki bu topraklaşan kum kullanıyorsanız mümkün. Bir kürek yardımı ile kumu eleme yaparak pislikleri bir çöp poşetine koyarak atabilirsiniz. Kürekleri kullandıktan hemen sonra etkili derecede fayda sağlayan bir dezenfektan ile yıkamanız gerekiyor.Kum kaplarınızın içerisine kediler için özel olarak geliştirilmiş olan kum torbalarını yerleştirebilirsiniz. Bu sayede kumu değiştirmek istediğinizde büzgülü olan çöp poşetini direkt olarak alarak yeni kumu boşaltma imkânına sahip olursunuz. Kum poşeti kullanmıyorsanız kum tanelerinin değiştirme esnasında kum kabına yapıştığını göreceksiniz. Her değişimin ardından kabı dezenfekte etmeyi unutmayın. Bu işlemleri elinize eldiven takarak yaparsanız daha sağlıklı olur. Böylece üst düzeyde bir temizlik de yapışmış olur.