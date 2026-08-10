Kayseri mantısı hamuru nasıl yapılır? Kayseri mantısı harcı hazırlanışı

En güzel Kayseri mantısı nasıl yapılır sorusuna cevap arayan vatandaşlar tarif arayışına girdi. Çeşitli detaylarıyla Kayseri mantısı yapmak isteyenler en kolay ve en pratik yöntemlerle Kayseri mantısı yapıp yemek istiyor. Vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor ve nasıl yapıldığına yönelik araştırmalar sürüyor. Yurdumuzda çeşitli mantı çeşitleri vardır ve bunun en bilinen tariflerinden birisi de Kayseri mantısı olarak karışmıza çıkar.Kayseri mantısının yapılışına önce hamurundan başlayın. Yoğurma kabı içerisine unu ekleyin ve havuz şeklinde ortasını açarak içerisine yumurta, su, tuz ilave edin. Güzelce yoğurun. Hamurun sert ve pürüzsüz olması gerekiyor. Bu nedenle un ekleyebilirsiniz.Hamuru 3 parçaya bölün ve beze yapın. Bezelerin üzerini bezle örterek ve 15-20 dakika dinlendirin.Hamur dinlenirken mantı içini hazırlayın. Yoğurma kabı içerisine kıyma, soğan, karabiber, pul biber, tuz ilave edin ve yoğurun.Dinlenen bezeleri yufka açın. Yufkaları 1.5 veya 2.0 cm. boyutunda kare olarak kesin.Her kareye yeterli miktarda iç koyun ve karşılıklı köşelerinden kapatarak ve ortada birleştirin.Kapattığınız mantıları un yayılmış bir kap içerisine alın. Ardından kaynattığınız tuzlu su içerisine ilave edin ve normal ısı ayarında tencere açık olarak 15 dakika haşlayın. Ardından servis tabaklarına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ilave ederek servis edin.2 su bardağı un1 çay bardağı su1 yumurta1 kase yoğurt2 diş sarımsak1 yemek kaşığı salça1 yemek kaşığı tereyağı1 çay kaşığı tuzMantının kökeni Çin'e dayanıyor. Adını da Çin-Kore kökenli "mantou" sözcüğünden almıştır.Bizim şu anda mantıyı seviyor ve yiyor olmamızın nedeni ise Orta Asya Türkleri…Çünkü mantıyı Çinliler'den 13. yüzyılda öğrenenler Orta Asya Türkleri… Zaten mantının Anadolu'ya kadar uzanan serüveni de orada başlamış.Mantı Anadolu'da da çok eski tarihlerden beri yenen bir yemek. Üstelik Osmanlı saray mutfağında çok önemli bir yeri var. Örneğin Fatih Sultan Mehmet neredeyse her gün güne mantıyla başlamayı severmiş.II. Beyazıt da mantıya bayılan bir diğer padişahmış. Onun sevdiği mantı çeşidiyse buharda pişmiş olanıymış.