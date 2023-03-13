Kayseri deprem bölgesi ilan edildi mi? Kayseri afet bölgesi ilan edildi mi?

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il ile birlikte birçok çevre ilde de hasara yol açtı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de birçok binaya hasarlı raporu verildiğini belirterek, kentin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.Arık, TBMM'de yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:"6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası başta Kahramanmaraş'la sınır olan Sarız ilçemiz olmak üzere Kayseri'miz de depremlerden büyük zarar gördü. Gerek Kayseri merkezli depremler gerekse de artçı depremlerle sık sık sallanan kentimizde vatandaşlarımız tedirgin. Yetkililer, ilimizde toplam 4.804 adet yapıda hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirtiyor. Yapılan inceleme sonucu 1.771 yapının az hasarlı, 52 yapının orta hasarlı ve 317'si Sarız ilçemizde olmak üzere 467 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu veriler de gösteriyor ki başta Sarız olmak üzere Kayseri de afet bölgesi ilan edilmeli, gerekli tedbirler bir an önce alınmalı."Kayseri henüz afet bölgesi ilan edilmedi. Detaylar haberimizde güncellenecektir.Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmeyi bekliyor. Büyükkılıç, bunun için başvuru yaptıkları bilgisini verdi. Dün sahada incelemelerde bulunduğu esnada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Büyükkılıç, telefon görüşmesine ilişkin şu bilgileri verdi: "İçişleri Bakanımız, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Bakanlar Kurulu'nda bu konu görüşüldü, gerekli talimatı verdi. En kısa zamanda afet kapsamına alınması ile ilgili açıklama yapılacak' diyor."