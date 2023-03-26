Karabağ Galatasaray maç sonucu: 1-2 (MAÇ ÖZETİ İZLE)

GOL | 4'

10'

11'

14'

15' Savunmadan çıkarken top kayıpları yaşayan Galatasaray, kalesinde bir pozisyon daha gördü. Zubir'in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

GOL | 19'

25'

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE - TIKLAYINIZ



Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.

Karabağ ile Galatasaray arasında oynanacak özel maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere aktarılacak.

Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.

Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Liglere verilen milli arada Karabağ ile Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak kardeşlik maçında karşı karşıya geliyor. Haber Global'den yayınlanan karşılaşmada Karabağ FK, Redon Xhixha'nın attığı bu golle 1-1'lik eşitliği sağladı.GOL | 4' Yusuf Demir'in sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Ross'un indirdiği top Gomis'in önünde kaldı. Fransız forvetin gelişine attığı şutta kaleci Ramazanov'u geçen top ağlarla buluştu.10' Karabağ beraberlik golüne çok yaklaştı. Okan Kocuk'un kısa pasında Ross'tan önce davranan Diakabi, topu içeri çevirdi. Xhixha, istediği vuruşu yapamadı.11' Qarayev'in ara pasında topu kontrol eden Zoubir'in sol çaprazdan attığı şutta top yan ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.14' Xhixha'nın çevirdiği topu kaleye yakın mesafeden kontrol eden Andrade, yerden sert bir şut çıkardı. Okan Kocuk, ters ayakta yakalanmasına rağmen son anda topu çelmeyi başardı.15' Savunmadan çıkarken top kayıpları yaşayan Galatasaray, kalesinde bir pozisyon daha gördü. Zoubir'in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.GOL | 19' Orta sahada Leo Dubois'dan topu kapan Zoubir, yaptığı koşu ile ceza sahasına kadar girdi ve boş durumda olan Xhixha'ya pasını aktardı. Arnavut oyuncunun rahat şekilde attığı şutta top ağlarla buluştu.25' Andrade'nin ceza sahası dışından attığı şutta topu Okan Kocuk rahat bir şekilde kontrol etti.44' Mükemmel iki hareket... Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından attığı şutta kalesinde devleşen Ramazanov, son anda topu kornere çeldi. Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Ross'un yaptığı kafa vuruşunda top savunmadan döndü.45' Hızlı gelişen Karabağ atağında ceza sahasında Emre Taşdemir'den şık çalımlarla sıyrılan Zoubir'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Okan Kocuk'tan oyun alanına döndü.İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.49' Sol kulvarı etkili kullanan Zoubir'in topuk pasına hareketlenen Qarayev'in yerden penaltı noktasına çevirmek istediği topta araya Berkan Kutlu girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.53' Günün yıldızlarından olan Zoubir, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Dubois'dan şık çalımlarla sıyrılan Faslı oyuncunun sert şutunda top direkten dışarı çıktı.54' Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortada Gomis'in göğsüyle indirdiği topa sağ ayağıyla vuran Mata, isabeti sağlayamadı ve meşin yuvarlık farklı bir şekilde auta gitti.55' Zainolo'nun ara pasına koşu yapan Gomis, Mammadov'dan nefis bir vücut çalımıyla sıyrıldı ve kaleci Ramazanov'la karşı karşıya kaldı. Tecrübeli golcünün sert duşunda Ramazanov iki hamlede kontrolü sağladı.71' Midtsjo'nün kaptırdığı top sonrası hızlı hücuma çıkan Karabağ'da Zoubir, boş durumdaki Akhundzade'yi gördü. 18 yaşındaki oyuncunun sağ çaprazdan attığı şutta Okan'ı geçen top az farkla direğin yanından auta çıktı.74' Sırasıyla Dubois ve Abdülkerim'den sıyrılan Zoubir'in içeri çevirdiği topta araya Kaan Ayhan girdi ve tehlikeyi önledi.PENALTI | 85' Yunus Akgün'ün indirdiği topa hareketlenen Mauro Icardi, Medina'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı.GOL | 87' Ceza sahasında ilk buluşmasında takımına penaltı kazandıran Icardi, beyaz noktada hata yapmadı. Kaleci Ramazanov ve topu ayrı köşelere gönderen Arjantinli süperstar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Yusuf Demir'in sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Ross'un indirdiği top Gomis'in önünde kaldı. Fransız forvetin gelişine attığı şutta kaleci Ramazanov'u geçen top ağlarla buluştu.Karabağ beraberlik golüne çok yaklaştı. Okan Kocuk'un kısa pasında Ross'tan önce davranan Diakabi, topu içeri çevirdi. Xhixha, istediği vuruşu yapamadı.Qarayev'in ara pasında topu kontrol eden Zubir'in sol çaprazdan attığı şutta top yan ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.Xhixha'nın çevirdiği topu kaleye yakın mesafeden kontrol eden Andrade, yerden sert bir şut çıkardı. Okan Kocuk, ters ayakta yakalanmasına rağmen son anda topu çelmeyi başardı.Orta sahada Leo Dubois'dan topu kapan Zubir, yaptığı koşu ile ceza sahasına kadar girdi ve boş durumda olan Xhixha'ya pasını aktardı. Arnavut oyuncunun rahat şekilde attığı şutta top ağlarla buluştu.Andrade'nin ceza sahası dışından attığı şutta topu Okan Kocuk rahat bir şekilde kontrol etti.https://haberglobal.com.tr/canli-yayinGalatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.Karabağ, Galatasaray karşısında form grafiğini test edecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak.Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.