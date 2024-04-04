Haber Tarihi: 04 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 11:32

Kamu işçi maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2024

Bayram öncesi pek çok kamu personeli maaş ödemelerinin erkene alınıp alınmayacağını sorguluyor. Peki, memur ve sözleşmeli personel maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Kamu işçi maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2024
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Memur ve sözleşmeli personel maaşlarına ilişkin erken ödeme beklentileri bulunuyordu. Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek. Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ödemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Kamu işçi maaşları bayramdan önce ödenecek mi? 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan'a kadar tamamlanmasını istedi. Bakanlığın duyurusunda maaşların tam zamanında yatacağı belirtildi.

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, muhasebe birimine gönderme ve nakit talebi işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama ve muhasebe birimlerinin, söz konusu işlemleri en geç 08.04.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

2- Maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimlerinin maaş banka listeleri bankalara, 05.04.2024 Cuma günü saat 16.00'da; 08.04.2024 Pazartesi günü yine saat 16.00'da merkezden gönderilecektir.

3- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim" denildi.
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